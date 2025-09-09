Esperanza Spalding vê a música como cura e liberdade

Para Esperanza Spalding, música, além de arte, é energia vital. Toda essa catarse chega no dia 21 de setembro, em Brasília, como primeiro ato da 2ª edição do Festival Estilo Brasil.
No palco, improvisação é a palavra-chave. “Improvisamos todas as noites, respondendo ao sentimento do lugar”, explicou em entrevista. Essa abertura ao acaso é parte da filosofia que faz dos concertos dela experiências únicas.
Em projetos como “Songwrights Apothecary Lab” (2021), ela pesquisou a música como cura, envolvendo neurocientistas e terapeutas no processo criativo. Com esse trabalho, Esperanza Spalding apresentou um dos projetos mais ousados da carreira.
“Songwrights Apothecary Lab” é concebido como uma espécie de laboratório musical, em que cada faixa, chamada de “Formwela”, funciona como uma fórmula sonora pensada para aliviar tensões, estimular o corpo e abrir espaço para a introspecção.
O álbum combina texturas eletrônicas, sons da natureza, padrões tribais e improvisações de jazz que se entrelaçam em atmosferas meditativas. A voz da artista aparece tanto como guia quanto como instrumento, conduzindo o ouvinte em uma jornada que oscila entre simplicidade e complexidade, sempre com a sensação de ritual e descoberta.
Essas camadas ajudam a explicar por que a musicista segue sendo uma das vozes mais influentes da cena contemporânea.
Essa experiência, que une arte, ciência e espiritualidade, também se reflete nos shows. No palco, Spalding recria essa energia, transformando cada apresentação em um encontro vivo e imprevisível, no qual o público é convidado a participar da mesma imersão sonora e emocional que marcou o álbum.
Prepare-se para shows únicos
A 2ª edição do Festival Estilo Brasil começa em 21 de setembro e reunirá atrações renomadas no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília (DF). O line-up conta com artistas de peso como Martinho da Vila, Paralamas do Sucesso, Fagner, Lô Borges, Beto Guedes e Esperanza Spalding.
Com o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio de cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal, o projeto é realizado pelo Metrópoles e conta com a produção da Oh! Artes.
Programação:
Esperanza Spalding
21 de setembro
Fagner
24 de outubro
Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro
Martinho da Vila
31 de outubro
Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro
Festival Estilo Brasil
Local: Ulysses Centro de Convenções
Data: a partir de 21 de setembro de 2025
Ingressos: Bilheteria Digital