Esperanza Spalding vem ao DF com status de gênio do jazz do século XXI

Esperanza Spalding abre a segunda edição do Festival Estilo Brasil no próximo dia 21 de setembro, em Brasília (DF), trazendo ao palco uma trajetória marcada pela relação singular com as críticas e pelas constantes reinvenções. Embora já tenha sido chamada de “gênio do jazz do século XXI”, Spalding não se deixa aprisionar pelos rótulos, prefere criar caminhos próprios, mesmo que isso signifique enfrentar resistência de puristas, incompreensões e até ataques, transformando cada reação em um impulso para seguir explorando novas linguagens.

A virada mais comentada da carreira ocorreu em 2011 quando venceu o Grammy de Artista Revelação, superando nomes do pop como Justin Bieber e Drake.

A consagração veio acompanhada de resistência e polêmica: fãs inconformados chegaram a invadir a página dela na internet, questionando a vitória. “Muitas vezes não esperavam nada de mim além da aparência. Mas, aprendi a não deixar que isso definisse meu caminho”, contou em entrevista. Essa postura de independência se tornou marca registrada.

Ao longo dos anos, as críticas mais duras vieram justamente de puristas do jazz, que a acusavam de ser “acessível demais” ou de flertar com estilos externos.

Em vez de recuar, ela fez disso uma bandeira: transitou pelo soul, pelo funk, pelo rock experimental de Emily’s D+Evolution e pelos experimentos espirituais de Songwrights Apothecary Lab. Cada projeto, ainda que recebido com estranhamento por parte da crítica especializada, consolidou-a como uma das artistas mais ousadas da cena contemporânea.

“Improvisar é se permitir ir além do que esperam de você”, afirmou. A frase resume bem a jornada da cantora: traz consigo o questionar convenções artísticas, sociais e até de gênero em um espaço historicamente conservador como o gênero que a consagrou.

A música, ao mesmo tempo, complexa e acessível, é uma resposta direta às tentativas de enquadrá-la.

Essa relação intensa com o olhar externo também se reflete nos palcos. Em shows recentes, a artista tem resgatado canções de diferentes fases da carreira, recriando-as em versões imprevisíveis, como se respondesse em tempo real às críticas do passado.

O público, nesse processo, deixa de ser plateia passiva e se torna parte da obra, vivenciando a liberdade criativa que define Spalding.

Prepare-se para shows únicos

A 2ª edição do Festival Estilo Brasil começa em 21 de setembro e reunirá atrações renomadas no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília (DF). O line-up conta com artistas de peso como Martinho da Vila, Paralamas do Sucesso, Fagner, Lô Borges, Beto Guedes e Esperanza Spalding.

Com o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio de cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal, o projeto é realizado pelo Metrópoles e conta com a produção da Oh! Artes.

Programação:

Esperanza Spalding

21 de setembro

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Data: a partir de 21 de setembro de 2025

Ingressos: Bilheteria Digital