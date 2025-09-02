Esplanada recebe projeções sobre soberania para o 7 de setembro

Congresso Nacional e Museu da República recebem nesta semana projeções com o lema "Brasil Soberano"

A Esplanada dos Ministérios recebe projeções e iluminação à noite em homenagem ao Dia da Independência, celebrado no próximo domingo (7/9). As imagens, com o tema da defesa da soberania nacional, serão exibidas das 18h às 23h nas fachadas do Congresso Nacional e do Museu da República.

(crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF) terão iluminação especial em verde e amarelo.

“As projeções representam o povo brasileiro e reforçam o orgulho do Brasil ser um país soberano”, disse em nota a Secretaria de Comunicação Social (Secom).

A iluminação dos prédios públicos faz parte da celebração do 7 de setembro, que culmina no tradicional desfile na manhã do domingo.

O governo deu destaque à soberania nacional para o evento deste ano. O primeiro eixo do desfile foi batizado de “Brasil dos Brasileiros”, que marcará a abertura da marcha. Em seguida virão  “COP 30 e Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)” e “Brasil do Futuro”, antes do desfile das Forças Armadas.

Veja as projeções:

