Esporte nos 121 anos de Cruzeiro do Sul: prefeito Zequinha Lima abre a Super Copa das vilas

O prefeito Zequinha Lima abriu nesta quinta-feira, 18, no Estádio O Cruzeirão, a Super Copa das Vilas, que prossegue até o dia 26 e conta com 6 equipes. Foram realizadas duas partidas, sendo a primeira um empate de 1×1 entre as equipes da Croácia, da Vila Lagoinha e Santa Luzia, da Vila Santa Luzia do Pentecoste. No segundo jogo houve a vitória do Força Jovem da Vila São Pedro contra o Real Madrid, da Vila Santa Luzia da Br 364, por 1×0.

Além do Super Copão, a Prefeitura realizará a partir da próxima segunda-feira, 22, o Copão do Vale do Juruá que contará com 5 seleções: Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Guajará e Tarauacá.

As duas competições acontecem no estádio O Cruzeirão, que será reinaugurado no dia 26. O espaço recebeu uma ampla reforma com cobertura da arquibancada, troca da iluminação melhorias no gramado além da pintura.

“O prefeito Zequinha Lima é um amante do esporte e entende que o mesmo é uma ferramenta de desenvolvimento da nossa cidade. O esporte tira nossos jovens do mundo das drogas e hoje estamos duas grandes competições aqui no Cruzeirão”, citou Gilvan Ferreira, Coordenador de Esportes de Cruzeiro do Sul.

“ A Supercopa das Vilas é um momento de celebração do esporte e da união. O Estádio Cruzeirão é palco dessa festa que valoriza o talento dos atletas locais e fortalece o espírito esportivo”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.