Esposa de Ávila informa estado do ativista após drone atingir barco

A esposa do ativista brasiliense Thiago Ávila, que seguia em alto mar rumo a Gaza e um dos barcos da frota ser atingido por um drone, na noite desta segunda-feira (8/9), deu atualizações sobre o estado do companheiro.

A psicóloga Lara de Souza informou ao Metrópoles que o marido telefonou para avisar que estava bem. O barco dele, chamado de Family Boat, tinha seis pessoas a bordo, entre elas a ativista sueca Greta Thunberg.

A Globa Sumud Flotilla (GSF), coalização responsável pelo barco Family, confirmou a informação. A frota, que conta com 80 embarcações, passava pela Tunísia e se preparava para ir para Gaza. O objetivo do grupo é criar um corredor de ajuda humanitária para a Palestina.

Vídeo divulgado pelas redes sociais indicam o ataque. Nas imagens abaixo, o narrador comenta: “Acabaram de explodir um dos nossos barcos aqui. Eu estava aqui dormindo e acabei de ver uma explosão aqui nos barcos”.

Ninguém ficou ferido. A autoria do ataque ainda é desconhecida.

A tripulação partiu de Barcelona, na Espanha, em 31 de agosto rumo a Gaza. Ao todo, 80 barcos, de 44 países, compõem a nova tentativa de levar ajuda para a região atacada.

É a segunda vez que Ávila embarca rumo a Gaza, novamente na companhia da sueca Greta Thunberg. Em junho deste ano, o ativista esteve a bordo do barco Madleen ao lado de outros 11 ativistas internacionais. O grupo, porém, foi detido dias depois pelo exército israelense, que os conduziu para uma prisão antes de deportá-los aos seus respectivos países.