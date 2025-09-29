Esposa de Bruce Willis desabafa sobre doença do ator: “Um longo adeus”

Esposa de Bruce Willis, Emma Heming Willis compartilhou pela primeira vez detalhes sobre os cuidados com o ator após o diagnóstico de demência frontotemporal. O processo vem sendo lento e doloroso para toda a família e destacou que tudo parece um “longo adeus” e “uma jornada que progride lentamente”.

Bruce Willis foi diagnosticado incialmente com afasia há cerca de três anos. A doença afetava diretamente a comunicação do astro e o fez se afastar das telonas. Pouco depois, o ator foi diagnosticado com demência frontotemporal e, segundo Emma, os sinais da doença tinham sido difíceis de identificar.

Na infância, Bruce tinha superado a gagueira para se tornar ator, mas antes mesmo do diagnóstico, os familiares viram a gagueira voltar. “A gente foi percebendo que tinha algo estranho na forma como o Bruce se comunicava”, ao falar sobre o marido em entrevista ao Fantástico.

“Quando a gagueira voltou, eu jamais poderia imaginar que aquilo era um sinal. Às vezes, eu pensava: ele tá falando sério? Tá fingindo? Ou eu estou ficando louca?”, contou também. Para falar sobre a jornada do marido e da família com o tratamento da doença, Emma escreveu o livro O Rumo Inesperado: Como Recuperar a Força, a Esperança e se Reencontrar na Jornada do Cuidado.

Entre os relatos, Emma contou também como relutou, em um primeiro momento, a permitir que outras pessoas a ajudassem com Bruce. “Eu queria resolver tudo sozinha. Eu pensava: o Bruce é meu marido, meu amor, só eu posso fazer isso. Eu era muito resistente à ideia de aceitar ajuda”, compartilhou ela.

Bruce Willis e Emma Heming Willis estão casados desde 2009 e são pais de Mabel, de 13 anos, e Evelyn, de 11 anos. O ator também é pai de Rumer Willis, Scout Willis e Tallulah Willis, fruto do relacionamento com Demi Moore.