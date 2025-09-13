Esposa de Bruce Willis revela que o ator não se comunica mais

A esposa do ator Bruce Willis, Emma Heming Willis, admitiu que o astro da franquia ‘Duro de Matar’ não consegue mais se comunicar e que ela é responsável por todas as decisões relacionadas a ele. A revelação foi feita em seu recém lançado livro, intitulado ‘A Jornada Inesperada: Encontrando Força, Esperança e a Si Mesmo no Caminho do Cuidado’.

A modelo Emma Heming Willis precisou tomar a difícil decisão de separar o marido dela e das filhas, enviando Bruce a uma casa com uma equipe inteira de profissionais em função de sua saúde, o ajudando a lidar com as limitações impostas por seus diagnósticos.

Bruce Willis e Emma Heming Willis estão casados desde 2009 e são pais de Mabel, de 13 anos, e Evelyn, de 11 anos.

“A ausência de decisões compartilhadas ou conversas significativas com a pessoa amada amplifica essa sensação de isolamento. Como Bruce não pode se comunicar comigo (devido às formas variantes de FTD que ele tem, principalmente a afasia progressiva), eu preciso tomar decisões por ele sobre absolutamente tudo”, revelou.

Bruce Willis e Emma Heming Willis

O livro da companheira de Brcuce é centrado em sua experiência pessoal como cuidadora do ator. Também serve como um guia para novos cuidadores e suas famílias.

“Às vezes, as necessidades [do seu ente querido] se tornam maiores do que você está preparado para atender”, disse Heming Willis à Fox News.

“Acho que, se alguém não mora na sua casa e faz o que você faz 24 horas por dia, 7 dias por semana, essa pessoa não tem direito a nada. E se mora com você, tem direito a alguma coisa. Mas não acho que isso seja motivo de debate, só porque o plano de cuidados de alguém é diferente do de outra pessoa.”

“Eu queria trazer isso à tona porque sinto que há muito estigma em torno dessa conversa”, revelou. “Você pode imaginar o julgamento e as críticas, que eu sabia que cairiam sobre mim.”

Diagnóstico foi revelado pela família em 2022

Em 2022, a família de Willis anunciou que ele havia sido diagnosticado com afasia, uma condição que causa a perda da capacidade de compreender ou expressar a fala. Quase um ano depois, sua família revelou que Willis tinha um diagnóstico mais específico de DFT.

Além das duas filhas com Heming, Bruce Willis também é pai de Rumer (37 anos), Scout (34 anos) e Tallulah (31 anos). As três nasceram do casamento dele com Demi Moore, entre 1987 e 2000.