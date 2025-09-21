Esposa de Faustão celebra apresentador no casamento da filha e agradece doadores

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
esposa-de-faustao-celebra-apresentador-no-casamento-da-filha-e-agradece-doadores

Faustão participou do casamento da filha, Lara Silva, no sábado (20/9). A cantora selou a união com Julinho Casares na mansão do pai, em São Paulo. O apresentador surpreendeu ao surgir de cadeira de rodas, sendo conduzido pelo filho Rodrigo, para levar a herdeira ao altar. Luciana Cardoso, esposa do artista, celebrou o momento com uma publicação no perfil de Instagram criado para incentivar doação de órgãos.

Na página “Faustão do Meu Coração”, um vídeo do apresentador em um dos principais momentos da cerimônia foi compartilhado. O perfil conta com mais de 200 mil seguidores e serve para dividir histórias sobre doação de órgãos. O artista de 75 anos, vale lembrar, já foi submetido a quatro transplantes, sendo dois de rim, um de coração e um de fígado.

Veja as fotos

Crédito: Reprodução Instagram @faustaodomeucoracao
Lara Silva, filha de Faustão, casou-se com Julinho Casares na mansão do pai, em SPCrédito: Reprodução Instagram @faustaodomeucoracao
Crédito: Reprodução Instagram @faustaodomeucoracao
Lara Silva, filha de Faustão, casou-se com Julinho Casares na mansão do pai, em SPCrédito: Reprodução Instagram @faustaodomeucoracao
Crédito: Reprodução Instagram @faustaodomeucoracao
Lara Silva, filha de Faustão, casou-se com Julinho Casares na mansão do pai, em SPCrédito: Reprodução Instagram @faustaodomeucoracao
Crédito: Reprodução Instagram @julinhocasares
Lara Silva, filha de Faustão, casou-se com Julinho Casares na mansão do pai, em SPCrédito: Reprodução Instagram @julinhocasares

Leia Também

Na legenda das imagens, Luciana, uma das administradoras do perfil, escreveu: “O que a generosidade do ato da doação pode proporcionar na vida de alguém. Obrigada a todos os doadores e familiares que disseram ‘sim’ pra que a vida continuasse”.

A atual esposa de Faustão não é mãe de Lara Silva – a recém-casada é filha de Magda Colares. A cerimônia de casamento, intimista, foi acompanhada apenas por 40 convidados.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost