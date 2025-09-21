Esposa de Faustão celebra apresentador no casamento da filha e agradece doadores

Faustão participou do casamento da filha, Lara Silva, no sábado (20/9). A cantora selou a união com Julinho Casares na mansão do pai, em São Paulo. O apresentador surpreendeu ao surgir de cadeira de rodas, sendo conduzido pelo filho Rodrigo, para levar a herdeira ao altar. Luciana Cardoso, esposa do artista, celebrou o momento com uma publicação no perfil de Instagram criado para incentivar doação de órgãos.

Na página “Faustão do Meu Coração”, um vídeo do apresentador em um dos principais momentos da cerimônia foi compartilhado. O perfil conta com mais de 200 mil seguidores e serve para dividir histórias sobre doação de órgãos. O artista de 75 anos, vale lembrar, já foi submetido a quatro transplantes, sendo dois de rim, um de coração e um de fígado.

Lara Silva, filha de Faustão, casou-se com Julinho Casares na mansão do pai, em SP

Na legenda das imagens, Luciana, uma das administradoras do perfil, escreveu: “O que a generosidade do ato da doação pode proporcionar na vida de alguém. Obrigada a todos os doadores e familiares que disseram ‘sim’ pra que a vida continuasse”.

A atual esposa de Faustão não é mãe de Lara Silva – a recém-casada é filha de Magda Colares. A cerimônia de casamento, intimista, foi acompanhada apenas por 40 convidados.