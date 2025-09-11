Esquadrão Vá de Yamaha: Missão Pronta Entrega sorteia moto 0KM em Rio Branco; confira

Nos dias 12 e 13 de setembro, a cidade de Rio Branco recebe o evento Esquadrão Vá de Yamaha: Missão Pronta Entrega, uma oportunidade exclusiva para os moradores do Acre. Durante a ação, quem comprar uma moto Yamaha garante automaticamente a participação em um sorteio de uma Factor 150 ED 0KM.

A promoção é válida apenas para compras realizadas nos dois dias do evento e exclusiva para a capital acreana, oportunidade imperdível porporcinada pela Recol Motors. Com estoque limitado, a iniciativa promete movimentar a loja e oferecer uma chance única de sair com uma moto novinha.

O evento é uma oportunidade para os apaixonados por motocicletas conhecerem de perto os modelos Yamaha disponíveis e ainda concorrerem a um prêmio que vai deixar qualquer motociclista animado.