11/09/2025
Universo POP
Giulia Be confirma Lula e Trump na lista de convidados de seu casamento com Conor Kennedy
Estudante de medicina trabalha como coletor de lixo à noite para realizar sonho da faculdade
Professor faz ataques racistas após ‘fora’ em app de namoro gay: “Quem tem coragem de comer este c* preto?”
Via Verde Shopping traz universo marítimo da Patrulha Canina pela primeira vez ao Acre
Café e conexão feminina marcam a segunda edição do Left-Hand no Acre
11 de setembro: o dia em que a Globo ficou mais de 4 horas no ar sem comerciais
Foto polêmica: quem é Adrielly, jovem repostada por Yuri Lima, namorado de Iza
Andressa Suita rebate boatos e nega ser pivô de “treta” entre Gusttavo Lima e Thiago Brava
Bruna Karla rebate processo da MK Music e fala em “quase trabalho escravo”
Visita rejeitada: irmão ameaça chamar a polícia após aproximação de Suzane von Richthofen

Esquadrão Vá de Yamaha: Missão Pronta Entrega sorteia moto 0KM em Rio Branco; confira

Promoção exclusiva acontece nos dias 12 e 13 de setembro em Rio Branco

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Nos dias 12 e 13 de setembro, a cidade de Rio Branco recebe o evento Esquadrão Vá de Yamaha: Missão Pronta Entrega, uma oportunidade exclusiva para os moradores do Acre. Durante a ação, quem comprar uma moto Yamaha garante automaticamente a participação em um sorteio de uma Factor 150 ED 0KM.

Promoção exclusiva acontece nos dias 12 e 13 de setembro em Rio Branco/Foto: Cedida

A promoção é válida apenas para compras realizadas nos dois dias do evento e exclusiva para a capital acreana, oportunidade imperdível porporcinada pela Recol Motors. Com estoque limitado, a iniciativa promete movimentar a loja e oferecer uma chance única de sair com uma moto novinha.

O evento é uma oportunidade para os apaixonados por motocicletas conhecerem de perto os modelos Yamaha disponíveis e ainda concorrerem a um prêmio que vai deixar qualquer motociclista animado.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost