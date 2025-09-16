esquiador-italiano-de-25-anos-morre-durante-treino-no-chile

Matteo Franzoso, esquiador italiano de 25 anos, morreu em Santiago, no Chile. O atleta sofreu um grave acidente durante o treinamento. A Federação Italiana de Esportes de Inverno (FISI) informou que ele foi lançado por cima de duas fileiras de redes após um salto mal-executado e chegou a ficar cerca de sete metros da pista.

Franzoso chegou a ser socorrido e colocado em coma induzido, mas não resistiu ao traumatismo craniano e consequente edema cerebral causado pela batida. De acordo o The New York Times, o incidente ocorreu em 6 de setembro, na pista de esqui de La Parva, mas só foi revelado agora.

Matteo estreou na Copa do Mundo em 2021 e competiu pela última vez em março deste ano. Ele conquistou o título italiano de esqui alpino combinado em 2023.

Lindsey Vonn, campeã olímpica e duas vezes medalhista de ouro em mundial, se manifestou sobre a morte: “Isso é incrivelmente triste. Eu estava esquiando exatamente nesta mesma pista há 3 semanas… Descanse em paz, Matteo. Meus sinceros pêsames à sua família e entes queridos”, escreveu nas redes sociais.