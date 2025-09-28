28/09/2025
“Estamos bombando em exportação”, diz Jorge em agenda com empresários de 18 países no Acre

Evento faz parte da 3ª edição do programa Exporta Mais Amazônia

Durante a visita ao seringal cachoeira, localizado no município de Xapuri, na manhã deste domingo (28), Jorge Viana, presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), conduziu mais de 20 representantes de empresas internacionais de 18 países.

O evento faz parte da 3ª edição do programa Exporta Mais Amazônia e teve como objetivo fortalecer a conexão entre compradores e vendedores.

“Estamos bombando em exportação”, diz Jorge Viana durante agenda com empresários de 18 países no Acre. Foto: ContilNet

“Isso é um programa da Apex que é negócio na veia. Não estamos aqui fazendo turismo, conversando. É claro que a gente conta a história do Acre que a gente ama tanto. Estamos trazendo os compradores para que eles possam estar com os vendedores. Isso está dando muito certo. Isso tudo é pra gente ampliar as exportações”, afirmou Viana.

O presidente da Apex também comentou sobre as percepções em relação ao desenvolvimento do estado. “Todo mundo reclama, diz que o Acre está andando pra trás, mas quando se trata de exportação, o Acre está bombando. Dobramos a exportação no ano passado em relação ao ano anterior. Esse ano nós vamos passar de 100 milhões de dólares de exportação, e an Apex, de algum jeito, está ajudando muito”.

Exporta Mais Amazônia no Acre. Foto: ContilNet

Viana reforçou a relevância da Amazônia nas exportações brasileiras, mencionando que “o Brasil exporta por ano algo em torno de 339 milhões de dólares para o mundo inteiro, mas o que sai da Amazônia é algo em torno de 26 bilhões. A gente precisa valorizar mais a nossa Amazônia.” E acrescentou: “Eu acho que as regras no Brasil não são tão boas porque deveria ter repartição de benefício toda vez que for explorar uma hidrelétrica, um subsolo. Eu estou trabalhando para que a gente possa ampliar essas exportações.”

O presidente destacou também o crescimento das exportações do Acre. “O Acre é um estado que está começando a crescer. Quando eu saí do governo a gente exportava 20 milhões de dólares. Quando eu peguei a Apex, chegamos em 87 no ano passado e vamos passar dos 100. A gente tá começando a mirar 1 bilhão de exportações.”

O programa é realizado em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Foto: ContilNet

Por fim, Viana deixou uma mensagem encorajadora, afirmando que “não temos que ter medo de exportar. É a nossa vocação. Só temos que valorizar a floresta e colocar nossa economia pro mundo. Temos que explorar melhor as áreas já desmatadas, com soja, com milho, com gado e com as novas culturas que temos.”

Exporta Mais Amazônia no Acre

O programa, realizado em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), conecta empresas brasileiras a compradores internacionais e terá como focoprodutos da região amazônica que são compatíveis com a floresta. A iniciativa acontece às vésperas da COP30, que será realizada em novembro, em Belém (PA), reforçando o protagonismo amazônico nas discussões sobre sustentabilidade e negócios.

Evento faz parte da 3ª edição do programa Exporta Mais Amazônia. Foto: ContilNet

Esta será a maior edição do programa desde 2023. Ao todo, mais de 60 empresas da região Norte (sendo 44 do Acre) ficarão frente a frente com 25 compradores estrangeiros de cinco continentes interessados em produtos como como açaí e frutas processadas, castanha-do-brasil, café robusta, artesanato, carne suína e bovina e farinha de mandioca. Nas duas edições anteriores, o Exporta Mais Amazônia já movimentou R$ 85 milhões em negócios para empresas da região.

