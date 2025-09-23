Estátua da Liberdade da Havan é destruída por incêndio criminoso; veja o vídeo

Um incêndio criminoso destruiu a estátua da liberdade da Havan na madrugada desta terça-feira (23), na loja localizada na Avenida Honorato Viana, em Petrolina (PE). O monumento, símbolo tradicional da rede de lojas fundada por Luciano Hang, ficou totalmente reduzido à estrutura metálica.

Imagens de câmeras de segurança registraram dois homens chegando ao local por volta das 2h da madrugada e ateando fogo ao monumento. Em seguida, os suspeitos fugiram correndo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas por volta das 3h14, evitando que o fogo se espalhasse para áreas vizinhas.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso, que configura dano e incêndio doloso, e busca identificar os responsáveis pelo crime. Peritos estiveram no local durante a manhã para auxiliar nas apurações.

Em nota, o empresário Luciano Hang classificou o episódio como um ato de intolerância e criminoso, garantindo que seguirá com a expansão das lojas da rede pelo país. “Um ato criminoso como esse não pode ficar impune. Estaremos junto às autoridades para que as investigações avancem o mais rápido possível e que os responsáveis sejam identificados e paguem pelo que fizeram”, afirmou.

Esta é a terceira vez que uma estátua da Havan é alvo de incêndio, após episódios semelhantes em São Carlos (SP) e Porto Velho (RO). A estátua da liberdade, usada pela rede desde 1995, faz parte da identidade visual das lojas e remete à fachada da Casa Branca, nos Estados Unidos.

Veja o vídeo: