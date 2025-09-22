Estética “gótica suave” retorna à moda com toque boho; entenda

Em meados de 2019, um formato suavizado de incorporar as trevas em uma construção visual estava na boca e nos pés de góticas não-praticantes do estilo de vida emo. Com batons em tons de roxo, marrom e vinho, escolher entre um delineador ou lábios marcantes definia um movimento que, incorporava a estética gótica em produções de make ao mesmo tempo em que o “diluía” com peças leves e um coturno. Agora, o chamado soft goth, ou gótica suave, parece ensaiar um comeback, que começa nas passarelas, mas não faz cerimônia e aparece também no street style.

As apostas das grifes durante os desfiles de outono/inverno 2025 não erraram ao indicar que o preto sombrio estaria voltando com tudo. Simultaneamente, desde o início do ano, um movimento boêmio também estava dando as caras: o boho. O resultado dessas duas linhas existindo na mesma temporada? Uma nova estética que mistura terror e boemia.

Dos cinemas às passarelas

Sem sombra de dúvidas, o figurino utilizado por Lily-Rose Depp na releitura de Nosferatu deu um gostinho do que estava por vir ao longo dos últimos nove meses, com rendas e babados que parecem estar sempre esvoaçando. Mas essa estética só tomou forma em março, nas coleções apresentadas por marcas como Zimmerman, Dior e até mesmo Dolce & Gabbana.

Em sua coleção de outono/inverno de 2025, em Paris, a Zimmerman apresentou uma linha inspirada no filme clássico do cinema australiano, Piquenique na Montanha Misteriosa. As rendas e as silhuetas dramáticas foram as características mais marcantes das peças apresentadas pela grife. Com o toque final das botas de cano alto, a marca incorporou a estética boho, e simultaneamente, a gótica. Especialmente com o movimento dos longos vestidos e saias, que pareciam tanto livres quanto fúnebres.

A renda foi um forte elemento nas peças da coleção

Os vestidos do desfile remetem à estética gótica

Modelos esvoaçantes são uma marca registrada do boho

Na mesma temporada, dessa vez em Milão, a grife italiana Dolce & Gabbana apresentou uma garota de atitude descomplicada e passos ousados. Com um charme tipicamente cosmopolita, peças com pele e franjas deram um toque instintivo e rebelde às roupas. Novamente, as botas de cano longo marcam presença combinadas com calças e casacos de couro, em trajes monocromáticos pretos. A renda preta, característica de uma estética mais sombria, também não foi deixada de lado e marcou presença.

As franjas marcaram presença no desfile da Dolce & Gabbana

Peças com pele também estavam na coleção de inverno da marca

Com babados e bordados, no desfile prêt-à-porter Outono-Inverno 2025-2026 da Dior, as modelos andavam sob as passarelas com longos vestidos rendados e transparentes, com uma elegância etérea. Os traços góticos dominavam a cena, contrastando com uma versatilidade que permitia o movimento livre do tecido. Nem mesmo os acessórios ficaram de fora; as chokers foram recorrentemente vistas nas modelos.

O desfile da Dior na temporada de inverno 2025 contou com peças transparentes

Outra forte característica do desfile foram as peças rendadas

Das passarelas para as ruas

Não é surpresa que, com a quantidade de estímulos recebidos ao longo do ano de 2025, o público não conseguisse se conter em adotar o movimento. Nas ruas nova-iorquinas da atual temporada do New York Fashion Week, os fashionistas apostaram tanto em saias longas — algumas transparentes — quanto nas franjas típicas do boho; tudo isso em preto e sem esquecer as botas.

Saias longas e botas de cano alto foram vistas em combinações

A transparência esteve em alta no street style

Em looks monocromáticos pretos, o público mostrou aderência à tendência

Saias esvoançantes estilo boho foram vistas no street style dessa temporada

