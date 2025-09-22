Estética “gótica suave” retorna à moda com toque boho; entenda

Em meados de 2019, um formato suavizado de incorporar as trevas em uma construção visual estava na boca e nos pés de góticas não-praticantes do estilo de vida emo. Com batons em tons de roxo, marrom e vinho, escolher entre um delineador ou lábios marcantes definia um movimento que, incorporava a estética gótica em produções de make ao mesmo tempo em que o “diluía” com peças leves e um coturno. Agora, o chamado soft goth, ou gótica suave, parece ensaiar um comeback, que começa nas passarelas, mas não faz cerimônia e aparece também no street style.

As apostas das grifes durante os desfiles de outono/inverno 2025 não erraram ao indicar que o preto sombrio estaria voltando com tudo. Simultaneamente, desde o início do ano, um movimento boêmio também estava dando as caras: o boho. O resultado dessas duas linhas existindo na mesma temporada? Uma nova estética que mistura terror e boemia.

Dos cinemas às passarelas

Sem sombra de dúvidas, o figurino utilizado por Lily-Rose Depp na releitura de Nosferatu deu um gostinho do que estava por vir ao longo dos últimos nove meses, com rendas e babados que parecem estar sempre esvoaçando. Mas essa estética só tomou forma em março, nas coleções apresentadas por marcas como Zimmerman, Dior e até mesmo Dolce & Gabbana.

Atriz Lily-Rose Depp em cena do filme Nosferatu, dirigido por Robert Eggers - Metrópoles

Em sua coleção de outono/inverno de 2025, em Paris, a Zimmerman apresentou uma linha inspirada no filme clássico do cinema australiano, Piquenique na Montanha Misteriosa. As rendas e as silhuetas dramáticas foram as características mais marcantes das peças apresentadas pela grife. Com o toque final das botas de cano alto, a marca incorporou a estética boho, e simultaneamente, a gótica. Especialmente com o movimento dos longos vestidos e saias, que pareciam tanto livres quanto fúnebres.

Imagem colorida de modelo desfilando em passarelaA renda foi um forte elemento nas peças da coleção
Imagem colorida de modelo desfilando em vestido pretoOs vestidos do desfile remetem à estética gótica
Imagem colorida de mulher em vestes pretasModelos esvoaçantes são uma marca registrada do boho

Na mesma temporada, dessa vez em Milão, a grife italiana Dolce & Gabbana apresentou uma garota de atitude descomplicada e passos ousados. Com um charme tipicamente cosmopolita, peças com pele e franjas deram um toque instintivo e rebelde às roupas. Novamente, as botas de cano longo marcam presença combinadas com calças e casacos de couro, em trajes monocromáticos pretos. A renda preta, característica de uma estética mais sombria, também não foi deixada de lado e marcou presença.

Imagem colorida de mulher desfilando em roupa monocromátic pretaAs franjas marcaram presença no desfile da Dolce & Gabbana
Imagem colorida de modelo desfilando Peças com pele também estavam na coleção de inverno da marca

Com babados e bordados, no desfile prêt-à-porter Outono-Inverno 2025-2026 da Dior, as modelos andavam sob as passarelas com longos vestidos rendados e transparentes, com uma elegância etérea. Os traços góticos dominavam a cena, contrastando com uma versatilidade que permitia o movimento livre do tecido. Nem mesmo os acessórios ficaram de fora; as chokers foram recorrentemente vistas nas modelos.

Imagem colorida de modelo em vestido pretoO desfile da Dior na temporada de inverno 2025 contou com peças transparentes
Imagem colorida de modelo desfilando em vestido rendadoOutra forte característica do desfile foram as peças rendadas

Das passarelas para as ruas

Não é surpresa que, com a quantidade de estímulos recebidos ao longo do ano de 2025, o público não conseguisse se conter em adotar o movimento. Nas ruas nova-iorquinas da atual temporada do New York Fashion Week, os fashionistas apostaram tanto em saias longas — algumas transparentes — quanto nas franjas típicas do boho; tudo isso em preto e sem esquecer as botas.

4 imagensA transparência esteve em alta no street styleEm looks monocromáticos pretos, o público mostrou aderência à tendênciaSaias esvoançantes estilo boho foram vistas no street style dessa temporadaFechar modal.1 de 4

Saias longas e botas de cano alto foram vistas em combinações

Daniel Zuchnik/Getty Images2 de 4

A transparência esteve em alta no street style

Jason Jean/WWD via Getty Images3 de 4

Em looks monocromáticos pretos, o público mostrou aderência à tendência

305pics/Getty Images4 de 4

Saias esvoançantes estilo boho foram vistas no street style dessa temporada

Christian Vierig/Getty Images

