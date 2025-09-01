Estilo e conforto: salto retrátil e mais itens com funções inovadoras

A moda se reinventa constantemente, indo além da estética e incorporando soluções práticas que facilitam a rotina sem abrir mão do estilo. De roupas que ajudam a dormir melhor a acessórios que se transformam para oferecer conforto instantâneo, marcas ao redor do mundo estão apostando em criações inovadoras que unem tecnologia, design e funcionalidade. Conheça algumas dessas peças que provam que moda e utilidade podem caminhar juntas.

Os saltos retráteis da marca Vice Versa viralizaram na web devido à praticidade e conforto

Soneca em qualquer lugar

A busca por conforto em momentos de descanso tem inspirado criações que unem moda e funcionalidade. Um exemplo é a parceria entre a norte-americana Gap e a marca de bagagens Béis Travel, que resultou em um moletom com travesseiro inflável embutido no capuz, ideal para quem gosta de dormir em viagens.

O acessório é prático e divertido: para inflá-lo, basta puxar um tubo com bocal escondido em um bolso do capuz, e as instruções de uso trazem toques de humor, como o aviso: “Coloque o seu moletom antes de ajudar os outros”. A mensagem faz referência aos lembretes das companhias aéreas.

Moletom com travesseiro no capuz de collab Gap x Béis

Orientações para inflar travesseiro no capuz de moletom de collab da Gap com a Béis

A marca Béis foi fundada em 2018 pela atriz e empresária Shay Mitchell, mais conhecida por atuar na série Pretty Little Liars

Seguindo a mesma proposta de transformar o ato de dormir em uma experiência mais confortável, a marca japonesa Konel criou o ZZZN Sleep Apparel System. Inspirado no yogi, um tradicional quimono acolchoado japonês, o traje combina estética minimalista, tecnologia e funcionalidade.

Além de ser amplo e portátil, ele conta com recursos como trilha sonora relaxante, aquecimento e coleta de dados biométricos para auxiliar no sono. Seu forro em fibra tecnológica retém calor, proporcionando conforto térmico e ajudando no relaxamento, enquanto o design aproxima a peça do universo da moda urbana.

A marca japonesa Konel criou o ZZZN Sleep Apparel System

Batimentos cardíacos e temperatura corporal são analisados pelo traje

Roupa é insírada em “pijama” japonês

Conforto e estilo

A marca norte-americana Vice Versa criou um calçado com saltos retráteis que permite transformá-lo facilmente de um salto alto em uma sandália rasteira, eliminando a necessidade de levar chinelos na bolsa. Disponível em diferentes modelos e cores, a inovação nasceu do desejo da fundadora, Alanna Fusaro, de criar um sapato versátil que unisse praticidade e estilo.

Assim como o calçado com salto retrátil da Vice Versa, a bolsa que se transforma em banquinho segue a mesma lógica de soluções inteligentes para facilitar o dia a dia. O item viral ganhou popularidade por oferecer conforto imediato em situações que exigem longos períodos em pé, como viagens, trilhas, shows e filas, tornando-se um acessório versátil e funcional que combina portabilidade com utilidade.