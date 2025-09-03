Estoque de sangue O negativo está crítico em hemocentro de Brasília

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
estoque-de-sangue-o-negativo-esta-critico-em-hemocentro-de-brasilia


Logo Agência Brasil

O estoque de sangue tipo O negativo está crítico na Fundação Hemocentro de Brasília. O tipo sanguíneo é considerado doador universal, já que pode ser usado em qualquer paciente, em emergências, transfusões neonatais e cirurgias de alto risco.

De acordo com o hemocentro, doadores com tipo sanguíneo O negativo não precisam agendar horário e têm senha preferencial até o próximo dia 10. 

Notícias relacionadas:

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade. Menores de 18 anos devem apresentar formulário de autorização e cópia do documento de identidade com foto do pai, da mãe ou do tutor/guardião. 

Já os idosos devem ter realizado pelo menos uma doação de sangue antes dos 61 anos. Além disso, todos os doadores devem pesar mais de 51 quilos e ter índice de massa corporal (IMC) maior ou igual a 18,5. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O uso de alguns medicamentos, segundo o hemocentro, podem impedir a doação. A lista completa pode ser conferida no site da instituição.

Também é preciso dormir pelo menos seis horas, com qualidade, na noite anterior à doação; não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação; e não fumar duas horas antes da doação.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.