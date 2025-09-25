Estrela buraco negro: astrônomos detectam possível novo objeto cósmico

O Telescópio Espacial James Webb (JWST), da Nasa, detectou em 2022 pequenos objetos muito distantes do universo avermelhados e brilhantes. Batizados como pequenos pontos vermelhos, eles intrigaram cientistas por não se encaixar nas características conhecidas de galáxias ou buracos negros.
No entanto, um estudo realizado por astrônomos internacionais propõe que eles são um novo objeto cósmico: a estrela buraco negro, que seria um buraco negro que se alimenta tão rapidamente que brilha como uma estrela. A pesquisa foi liderada pela astrônoma Anna de Graaff, do Instituto Max Planck de Astronomia, na Alemanha, e os resultados foram publicados em 10 de setembro na revista científica Astronomy & Astrophysics.
Estudo individual revela estrela buraco negro
Com muitas teorias e poucas respostas, a estratégia da equipe de Anna foi estudar individualmente um desses pequenos pontos vermelhos, que existiram 1,8 bilhão de anos após o Big Bang. Identificada através dos recursos do JWST, a luz do objeto demora 12 bilhões de anos para chegar à Terra.
Assim que descobertos, várias teorias surgiram sobre o que realmente eram os objetos. Alguns astrônomos defendiam que se tratavam de galáxias minúsculas e densas, outros afirmavam ser buracos negros massivos em crescimento.
Foi justamente na luminosidade dele que os cientistas observaram um ponto intrigante: havia um aumento muito grande no brilho, fenômeno conhecido como quebra de Balmer. Mesmo sendo comum em outros objetos, esse tipo de nitidez não era semelhante a galáxias comuns e nem buracos negros conhecidos.
Cientistas ainda buscam entender mais detalhes sobre os buracos negros e suas particularidades
Segundo Anna, para ter um brilho tão forte, o objeto precisaria de uma fonte energética muito grande e a quebra de Balmer se origina justamente do gás do hidrogênio denso a uma temperatura específica. Juntando as duas pistas, os pesquisadores teorizaram que se tratava de um novo objeto cósmico: a estrela buraco negro.
“Ainda não temos certeza de como eles evoluem para a população de buracos negros que vemos hoje”, observou de Graaff em entrevista ao portal Live Science. “Como o número de pequenos pontos vermelhos diminui em tempos cósmicos posteriores, deve ser uma fase de curta duração.”
A astrônoma explica que quando buracos negros devoram matéria muito rapidamente, o gás ao redor aquece e brilha tanto que emite luz — de longe, parece uma estrela.
Caso a teoria esteja correta, os pontos vermelhos podem explicar como buracos negros supermassivos surgiram tão rapidamente no universo primitivo, um mistério ainda a ser desvendado pela comunidade científica.
Agora, os astrônomos envolvidos no estudo recente pretendem analisar mais pontos vermelhos para confirmar a teoria.
