Estudante acreano conquista título de tênis de mesa na Bolívia

O acreano Marcos Adriano Araújo Praxedes, de 25 anos, natural de Rio Branco, vem se destacando no tênis de mesa enquanto cursa Medicina na Universidade Técnica Privada Cosmos (UNITEPC), em Cobija na Bolívia.

Marcos iniciou sua trajetória esportiva ao vencer o torneio de tênis de mesa na Sede de Cobija, onde representou sua instituição com garra e dedicação. O resultado o levou a disputar o campeonato nacional em Santa Cruz de la Sierra uma das maiores cidades do país no dia 12/09/25. Com muito empenho e talento, ele consagrou-se campeão de tênis de mesa, levando o nome da UNITEPC sede Cobija e de sua cidade natal para o topo do pódio.

Mais do que uma conquista pessoal, a vitória de Marcos Adriano representa o reconhecimento do esforço de um jovem estudante que divide sua rotina entre os desafios da formação em Medicina e a paixão pelo esporte.

Seu feito enche de orgulho a comunidade acadêmica, os conterrâneos acreanos e todos que acreditam no poder do esporte como ferramenta de superação e destaque.

”Desde pequeno sou apaixonado pelo tênis de mesa. Treinei muito, me esforcei ao máximo e, mesmo diante de competidores muito fortes, consegui demonstrar meu talento. Além de viver uma experiência incrível e fazer grandes amizades, tive a alegria de conquistar o título e levar o troféu para a Cobija. Meu muito obrigado a todos que acreditaram em mim e em especial a minha faculdade por arcar com tudo e apostar todas as fichas que eu traria esse troféu para a nossa sede.”