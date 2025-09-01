Estudante brasileiro morre na Bolívia após abordagem de seguranças durante surto; família denuncia negligência

Igor Rafael Oliveira Souza, de 32 anos, teria sofrido surto psicótico e morreu por asfixia em Santa Cruz de La Sierra

A polícia boliviana investiga a morte do estudante brasileiro Igor Rafael Oliveira Souza, de 32 anos, ocorrida na última terça-feira (26), em Santa Cruz de La Sierra, a cerca de 550 km de La Paz. Segundo familiares, o jovem morreu por asfixia após ser contido por seguranças de uma escola alemã da região.

Natural de Anápolis (GO), Igor morava na Bolívia desde 2015 e cursava o último período de medicina. A família relatou que ele enfrentava depressão, solidão e havia começado a usar drogas, o que teria desencadeado um surto psicótico. Durante o episódio, ele teria procurado ajuda nas ruas, acreditando estar sendo perseguido.

Igor Rafael Oliveira Souza, de 32 anos/Foto: Reprodução

Câmeras de segurança registraram Igor entrando de forma desorientada em uma papelaria no bairro Equipetrol. Funcionários chamaram os seguranças da escola próxima, que tentaram contê-lo. Minutos depois, ele foi visto caído na calçada, já sem vida, e a ambulância chegou ao local constatando o óbito.

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) acompanha o caso por meio do Consulado-Geral do Brasil em Santa Cruz de La Sierra e oferece assistência consular à família. A mãe do estudante, Neidimar Oliveira Souza, abriu uma vaquinha para custear o translado do corpo para o Brasil, estimado em R$ 26 mil, e para despesas com advogado para que os responsáveis não fiquem impunes. Até o momento, mais de R$ 28 mil foram arrecadados.

A situação gerou grande repercussão, reforçando a importância do acompanhamento de casos envolvendo brasileiros no exterior e da prestação de apoio por parte do governo e de familiares.

