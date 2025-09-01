Estudante brasileiro morre na Bolívia após abordagem de seguranças durante surto; família denuncia negligência

A polícia boliviana investiga a morte do estudante brasileiro Igor Rafael Oliveira Souza, de 32 anos, ocorrida na última terça-feira (26), em Santa Cruz de La Sierra, a cerca de 550 km de La Paz. Segundo familiares, o jovem morreu por asfixia após ser contido por seguranças de uma escola alemã da região.

Natural de Anápolis (GO), Igor morava na Bolívia desde 2015 e cursava o último período de medicina. A família relatou que ele enfrentava depressão, solidão e havia começado a usar drogas, o que teria desencadeado um surto psicótico. Durante o episódio, ele teria procurado ajuda nas ruas, acreditando estar sendo perseguido.

Câmeras de segurança registraram Igor entrando de forma desorientada em uma papelaria no bairro Equipetrol. Funcionários chamaram os seguranças da escola próxima, que tentaram contê-lo. Minutos depois, ele foi visto caído na calçada, já sem vida, e a ambulância chegou ao local constatando o óbito.

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) acompanha o caso por meio do Consulado-Geral do Brasil em Santa Cruz de La Sierra e oferece assistência consular à família. A mãe do estudante, Neidimar Oliveira Souza, abriu uma vaquinha para custear o translado do corpo para o Brasil, estimado em R$ 26 mil, e para despesas com advogado para que os responsáveis não fiquem impunes. Até o momento, mais de R$ 28 mil foram arrecadados.

A situação gerou grande repercussão, reforçando a importância do acompanhamento de casos envolvendo brasileiros no exterior e da prestação de apoio por parte do governo e de familiares.