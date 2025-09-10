Estudante da Ufac cria rifa solidária para custear cirurgia de gatinho atropelado em Rio Branco

A estudante de Jornalismo da Universidade Federal do Acre (UFAC), Adriely Gurgel, lança um apelo por ajuda para o gatinho do namorado, que sofreu um atropelamento e fraturou o fêmur. Devido à gravidade da lesão, será necessária a amputação da pata do animal, procedimento que envolve custos que eles não têm condições de arcar.

Para reunir os recursos necessários, o casal criou uma rifa solidária, com a expectativa de alcançar o maior número possível de apoiadores. “Estamos buscando apoio na divulgação para que essa campanha chegue ao maior número de pessoas. A ajuda fará toda a diferença na vida do nosso gatinho”, disse a estudante.

Quem quiser colaborar pode entrar em contato com Adriely para obter informações sobre como participar da rifa. Toda a arrecadação será destinada exclusivamente à cirurgia e aos cuidados veterinários do pet, que precisa da intervenção com urgência.

A estudante ressalta que a campanha não se limita à participação financeira. “Divulgar a rifa nas redes sociais também é uma forma de ajudar, aumentando as chances de que o gatinho receba o tratamento necessário o quanto antes”, concluiu.