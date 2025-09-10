Estudante da Ufac cria rifa solidária para custear cirurgia de gatinho atropelado em Rio Branco

Animal precisa de procedimento urgente e rifa solidária foi lançada para custear procedimento

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A estudante de Jornalismo da Universidade Federal do Acre (UFAC), Adriely Gurgel, lança um apelo por ajuda para o gatinho do namorado, que sofreu um atropelamento e fraturou o fêmur. Devido à gravidade da lesão, será necessária a amputação da pata do animal, procedimento que envolve custos que eles não têm condições de arcar.

Estudante da Ufac cria rifa solidária para custear cirurgia de gatinho atropelado em Rio Branco. Foto: Reprodução

Para reunir os recursos necessários, o casal criou uma rifa solidária, com a expectativa de alcançar o maior número possível de apoiadores. “Estamos buscando apoio na divulgação para que essa campanha chegue ao maior número de pessoas. A ajuda fará toda a diferença na vida do nosso gatinho”, disse a estudante.

Quem quiser colaborar pode entrar em contato com Adriely para obter informações sobre como participar da rifa. Toda a arrecadação será destinada exclusivamente à cirurgia e aos cuidados veterinários do pet, que precisa da intervenção com urgência.

Rifa solidária lançada para custear procedimento. Foto: Reprodução

A estudante ressalta que a campanha não se limita à participação financeira. “Divulgar a rifa nas redes sociais também é uma forma de ajudar, aumentando as chances de que o gatinho receba o tratamento necessário o quanto antes”, concluiu.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost