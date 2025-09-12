Estudante é demitido de empresa após desejar morte de Nikolas Ferreira

Um estudante de direito denunciado pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) nas redes sociais foi demitido, nessa quinta-feira (11/9), da empresa onde trabalhava após afirmar que torcia pela morte do parlamentar mineiro.

Em nota, a Next Generation of Lawyers informou que desligou o estagiário Pedro Bala, destacando que a conduta não era adequada e que a companhia “não tolera ou pactua com qualquer forma de violência”.

“Após averiguar os fatos ocorridos recentemente, anunciamos que Pedro Oliveira não faz mais parte do Next Generation of Lawyers. O Next não tolera ou pactua com qualquer forma de violência”, afirmou a empresa, que horas depois desativou o perfil no Instagram.

O estudante havia comentado em uma publicação de Nikolas Ferreira sobre Olavo de Carvalho, falecido em 2022, na qual o deputado lamentava a morte do ativista norte-americano de direita Charlie Kirk. Bala escreveu que desejava que o parlamentar mineiro “fosse o próximo”.

O Metrópoles não conseguiu localizar a defesa do estudante.

PF faz operação

Nikolas tem divulgado vários comentários de amaeaças que recebe nas redes sociais. Em decorrência de um deles, a Polícia Federal (PF) prendeu um estudante que ameaçou matar o parlamentar.

A prisão aconteceu no Espírito Santo, porém a cidade e a identidade do preso não foram divulgadas pelas autoridades.

A postagem foi publicada na véspera de uma viagem programada do deputado ao estado e, segundo a PF, a prisão ocorreu após Nikolas representar pela continuidade das investigações e pela persecução penal do crime de ameaça.

O preso foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em São Mateus (ES) para a lavratura dos procedimentos de Polícia Judiciária. A PF também instaurou inquérito para apurar outros fatos relacionados ao investigado, bem como a eventual participação de terceiros no crime.