Estudante passa mal após encontrar larvas em salgado vendido em frente a escola em Rio Branco

Alunos da Escola Senador Alberto Sena, localizada no bairro Tucumã, em Rio Branco, denunciaram na tarde desta terça-feira (23) a venda de salgados com larvas por uma padaria que comercializa produtos na frente da instituição durante o intervalo escolar.

Segundo relatos de estudantes, uma aluna teria encontrado larvas em um salgado de forno e, após consumir parte do produto, passou mal dentro da sala de aula. Ela apresentou vômito, chegou a desmaiar e precisou ser socorrida pelos colegas.

De acordo com os alunos, esta não é a primeira vez que larvas são encontradas nos lanches vendidos no local. Outros estudantes já teriam identificado problemas semelhantes em ocasiões anteriores.

Após o ocorrido, a padaria teria apenas devolvido o valor pago pelo salgado, sem oferecer outro tipo de assistência.

A denúncia foi registrada pelos alunos nesta terça-feira.