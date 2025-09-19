Estudantes do Ifac participam da Marcha dos Reitores em Brasília

Estudantes de todos os campi do Ifac acompanharam o reitor Fábio Storch de Oliveira na Marcha dos Reitores, em Brasília, entre 15 e 17 de setembro. A participação proporcionou uma vivência extraclasse que aproximou os jovens do cenário político nacional

Representantes de todos os campi do Instituto Federal do Acre (Ifac) acompanharam o reitor Fábio Storch de Oliveira durante a Marcha dos Reitores, realizada em Brasília entre os dias 15 e 17 de setembro.

A vivência prática aproximou os estudantes do cenário político nacional e da atividade do Parlamento na construção de melhorias para a educação pública.

Ao longo da programação, os parlamentares acolheram as demandas do Ifac e receberam os estudantes com atenção. Para os representantes, a viagem foi importante para a compreensão da importância da captação de recursos, da manutenção dos campi e do diálogo com os deputados federais e senadores.

A agenda

O evento contou com a apresentação do portfólio das necessidades e perspectivas de infraestrutura do Ifac, dentre elas o projeto do Campus Fronteira, que visa ampliar o alcance da instituição.

Durante a programação, os estudantes vivenciaram o funcionamento das instâncias federais, participaram de agendas em oito gabinetes parlamentares e conheceram o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), o Senado Federal e a Câmara dos Deputados.

Voz dos campi

Renan Oliveira (Campus Cruzeiro do Sul – CCS): “A gente pode observar e comentar com os estudantes do nosso campus como é feita a captação de emendas para melhorias do nosso campus.”

Ananda Alessa (Campus Xapuri – CXA): “Foi possível perceber como é feito o trabalho e a manutenção do nosso campus e até entender o trabalho dos nossos deputados.”

Kayki Felismino (Campus Baixada do Sol – CBS): “Foi uma honra acompanhar a política acontecer de perto e isso muda totalmente a perspectiva.”

Ana Júlia (Campus Tarauacá – CTA): “Está fazendo parte da minha formação como pessoa e como aluna. Quero agradecer ao Ifac que me proporcionou essa oportunidade.”

Maria Oyolle (Campus Sena Madureira – CSM): “Aprendemos várias coisas e foi uma oportunidade muito boa de acompanhar nosso reitor.”

Victor Hugo (Campus Rio Branco – CRB): “Foi maravilhosa a experiência, uma oportunidade incrível e pude conhecer melhor a rotina deles.”

Formação extraclasse

Segundo o reitor Fábio Storch, a presença dos estudantes ao lado da gestão durante a Marcha dos Reitores articula ensino, pesquisa, extensão e experiências sociais e políticas.

“É muito gratificante ver esses alunos tão jovens já acompanhando de perto esse ofício de tanta responsabilidade. Eles tiveram a possibilidade de perceber de que maneiras se constroem políticas públicas e como podemos lutar por melhorias para a nossa instituição e para a manutenção do nosso padrão de educação pública, gratuita e de qualidade”, destacou o reitor.