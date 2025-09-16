Estudo aponta que cada acreano pode ganhar quase R$900 com universalização do saneamento básico

A universalização do saneamento básico na Amazônia Legal pode trazer quase R$330 bilhões em benefícios socioeconômicos até 2040, segundo estudo divulgado pelo Instituto Trata Brasil, em parceria com a Ex Ante Consultoria. O levantamento aponta que o Acre está entre os estados que mais devem ganhar no comparativo per capita, com retorno estimado de R$894 por habitante.

Entre as capitais da região, Rio Branco lidera a lista com o maior retorno individual, calculado em R$735,93 por morador. Os ganhos levam em conta a ampliação do acesso à água potável, coleta e tratamento de esgoto, com reflexos diretos na saúde, na produtividade econômica, no turismo e na preservação ambiental.

De acordo com o relatório, apesar dos avanços registrados desde 2000, o Acre ainda convive com desafios no setor. Em 2022, parte significativa da população da Amazônia Legal não tinha acesso a serviços básicos: mais de 9,4 milhões de pessoas viviam sem água tratada e 21,9 milhões não contavam com coleta de esgoto. Apenas 16,8% do esgoto gerado na região foi tratado antes de retornar ao meio ambiente, o que resultou no despejo de 851 milhões de metros cúbicos por ano nos rios.

Para a presidente do Instituto Trata Brasil, Luana Pretto, os impactos no Acre e em outros estados serão decisivos.

“O ganho de R$330 bilhões, advindo da universalização do saneamento, oferece a oportunidade de recuperar áreas degradadas pelo despejo irregular do esgoto e, principalmente, de melhorar a qualidade de vida e o bem-estar dos povos tradicionais e das populações em situação de vulnerabilidade que habitam a região, além de influenciar positivamente todo o ecossistema brasileiro”, afirmou.

O relatório calcula que, após a universalização, os benefícios acumulados na Amazônia Legal podem chegar a R$972 bilhões, o que representa um retorno de R$5,10 para cada R$1 investido. No Acre, assim como em Rondônia e Amazonas, os ganhos individuais previstos estão entre os mais altos da região, reforçando a importância da expansão do saneamento como vetor de desenvolvimento social e econômico.