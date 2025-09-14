Estudo da CNI aponta 16 profissões do futuro na indústria







Um estudo sobre o futuro da indústria nacional apontou 16 profissões que devem estar entre as mais procuradas pelo setor. No levantamento elaborado pelo Observatório Nacional da Indústria, vinculado à Confederação Nacional da Indústria (CNI), os pesquisadores apontam o cenário para os próximos dez anos – até 2035 ─ e listaram também tecnologias que devem se difundir no ambiente industrial nesse período.

De acordo com o superintendente do observatório, Márcio Guerra, funções operacionais e repetitivas tendem a desaparecer, dando lugar a ocupações mais analíticas, criativas e interdisciplinares.

São oito ocupações para profissionais de nível técnico e oito de nível superior. Confira a lista das profissões do futuro na indústria:

Nível técnico

técnico em microrredes e energias renováveis técnico em cibersegurança industrial técnico em manufatura aditiva (impressão 3D) técnico em manutenção preditiva técnico em internet industrial das coisas (IIoT) e conectividade industrial técnico em operação de robôs e drones autônomos técnico em realidade aumentada/virtual (RA/RV) técnico em sensoriamento remoto e geotecnologias

Nível superior

gerente de inovação aberta e colaborativa gestor de sustentabilidade e economia circular especialista em gêmeos digitais (réplica virtual de um objeto ou sistema) e modelagem virtual especialista em governança algorítmica e ética digital cientista de dados industrial engenheiro de machine learning e IA (inteligência artificial) industrial engenheiro de edge computing arquiteto de soluções blockchain para cadeia de suprimentos

Das profissões listadas, o observatório estima que, em 10 anos, cerca de 60% das indústrias demandarão técnico em cibersegurança industrial e, 50%, de profissionais em microrredes.

Tecnologias emergentes

Entre as tecnologias que ganharão terreno nas indústrias nos próximos anos, o estudo cita inteligência artificial, internet industrial das coisas, gêmeos digitais, blockchain, manufatura aditiva e realidade aumentada, entre outras, que vão agir como “elementos centrais na redefinição de processos produtivos e modelos de negócio”.

O os pesquisadores consideram que a implementação e o uso de tecnologias emergentes exigem um novo conjunto de habilidades dos trabalhadores, para que consigam operar sistemas complexos e interagir com máquinas inteligentes.