Estupro e tráfico: quem era o sertanejo morto a tiros em Campo Grande

O cantor sertanejo Iuri Gomes Oliveira Ramires, conhecido como Yuri Ramirez, foi morto com oito tiros na casa onde vivia, no bairro Santa Emília, em Campo Grande (MS), no último sábado (30/8). O artista, de 47 anos, havia deixado a prisão há menos de um mês e cumpria prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Ele tinha passagens na polícia por tráfico de drogas e estupro.

Quem era o cantor sertanejo

Yuri Ramirez era músico e compositor, natural de Campo Grande. Ele iniciou a carreira musical na adolescência, influenciado pelo rock. Posteriormente, por conta do pai, migrou para o sertanejo. Em 2020, formou uma dupla sertaneja, mas depois, seguiu carreira solo.

Em uma entrevista à TV Morena, o sertanejo revelou que escrevia de três a quatro músicas por semana, acumulando cerca de 240 composições inéditas. Entre elas estão: Boca Errada e Novo Engano.

Apesar da atuação na música, a trajetória do cantor foi marcada por anotações criminais. Yuri Ramirez possuía passagens por estupro, tráfico de drogas e armas.

Em 2018, o artista foi preso, em Goiânia, por uso de documento falso. Durante a prisão, Yuri apresentou um documento com nome de “Alexandre Nunes”. Na ocasião, ele estava foragido da Justiça do Mato Grosso do Sul há cinco meses. Isso porque ele já havia sido detido anteriormente pela Polícia Federal com 20 quilos de droga, sendo condenado pela Justiça.

Segundo a Polícia Civil de Goiás, o sertanejo era integrante de uma facção criminosa e considerado o principal traficante de drogas e armas da Região Noroeste da cidade. Ainda de acordo com a polícia, ele teria comercializado cerca de 800 quilos de maconha oriundos do Paraguai e atuava no contrabando de armas de fogo.

O assassinato do sertanejo

De acordo com a Polícia Civil, dois homens armados invadiram a residência onde Yuri Ramirez estava. Ele residia com uma mulher que o acolhia para que ele tivesse um endereço fixo exigido pela Justiça. Em um dos quartos, os homens encontraram a dona da casa e se apresentaram como policiais. Logo depois, localizaram o cantor em outro cômodo, que foi surpreendido com os disparos.

A perícia encontrou 12 cápsulas de pistola espalhadas pela cena do crime. A motivação do homicídio está em investigação. O caso foi registrado como homicídio qualificado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.