11/09/2025
Visita rejeitada: irmão ameaça chamar a polícia após aproximação de Suzane von Richthofen
EUA: atentado terrorista de 11 de setembro completa 24 anos; relembre

Em 11 de setembro de 2001, o mundo parou para assistir à tragédia que ficaria marcada para sempre na história. Na manhã daquela terça-feira, um avião da American Airlines atingiu a Torre Norte do World Trade Center, em Nova York, nos Estados Unidos.

O grupo islâmico Al-Qaeda assumiu a autoria do atentado, orquestrado pelo então líder do grupo, Osama bin Laden. O ataque às Torres Gêmeas deixou quase 3 mil mortos e centenas de feridos, incluindo civis e autoridades que trabalhavam no resgate.

Estima-se que, naquele dia, pelo menos 19 terroristas da Al-Qaeda sequestraram quatro aviões comerciais, com passageiros a bordo. Em um primeiro momento, duas aeronaves colidiram propositalmente contra as torres, que desabaram pouco tempo após o ataque. Todos os passageiros a bordo morreram, incluindo os sequestradores.

O terceiro avião de passageiros colidiu contra o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Já o quarto, cujo alvo não se sabe exatamente, caiu em um campo aberto na Pensilvânia. Nesse caso, também não houve sobreviventes.

Após a tragédia, Nova York ganhou um memorial para homenagear as vítimas da tragédia, conhecido como Museu Nacional do 11 de Setembro, no mesmo local onde existia o antigo World Trade Center. Anos depois da tragédia, a data ainda é lembrada.

O ataque mudou o mundo para sempre, que até hoje convive com os impactos causados pelos desdobramentos da tragédia. Países tiveram de repensar as estruturas de inteligência e a defesa em aeroportos, além de medidas de vigilância digital, e lidar com os efeitos nas relações internacionais.

