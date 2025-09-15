EUA e China fecharam acordo sobre TikTok, diz secretário do Tesouro

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta segunda-feira (15/9) que o governo do presidente Donald Trump chegou a um “acordo preliminar” com a China em torno da operação do aplicativo de vídeos curtos TikTok no país.

Segundo Bessent, um dos aliados mais próximos de Trump, o acordo deve permitir a transferência da propriedade para um controlador norte-americano.

O secretário do Tesouro dos EUA disse ainda que uma nova rodada de negociações entre norte-americanos e chineses está prevista para as próximas semanas.

Novela sem fim

Em junho, Donald Trump prorrogou, pela terceira vez, o prazo para que a empresa chinesa ByteDance, dona do TikTok, venda a operação do aplicativo nos EUA.

No começo de abril, Trump, que se envolveu diretamente nas negociações para a venda do TikTok, já havia estendido por mais 45 dias o prazo para o desfecho do negócio. No início de maio, o presidente indicou que decretaria uma nova prorrogação.

Recentemente, Donald Trump voltou a afirmar que estava negociando uma possível venda da operação do TikTok no país.

Em declarações dadas no dia 9 de março, o republicano afirmou que as tratativas avançaram com pelo menos quatro possíveis compradores da plataforma destinada ao compartilhamento de vídeos curtos.

“Estamos negociando com quatro grupos diferentes, e muitas pessoas querem [comprar o TikTok]”, disse Trump a jornalistas.

Leia também

Trump não revelou quais seriam as empresas interessadas no negócio e se limitou a dizer que os quatro grupos com quem vinha conversando eram “bons”.

O presidente dos EUA prometeu ainda que haveria um acordo para uma possível transação “em breve”.

A Amazon, gigante norte-americana de tecnologia, e um consórcio liderado pelo fundador do OnlyFans, Tim Stokely, entraram na disputa pela operação do TikTok nos EUA.

Entenda o caso

Com cerca de 170 milhões de usuários nos EUA, o TikTok foi retirado do ar no dia 19 de janeiro, pouco antes de entrar em vigor uma lei que exigia que a ByteDance vendesse o aplicativo por questões de “segurança nacional”.

Depois de assumir o mandato como presidente dos EUA, em 20 de janeiro, Trump assinou um decreto que adiou a aplicação da lei em 75 dias.

No fim de janeiro, Trump já dizia que vinha dialogando com empresários sobre a possível compra do TikTok.

No início de março, o republicano já havia afirmado que poderia estender o prazo estipulado para o acordo para além do dia 5 de abril, caso necessário.

Segundo app mais baixado

De acordo com dados da plataforma Sensor Tower, o TikTok foi o segundo app mais baixado nos EUA no ano passado, com 52 milhões de downloads (52% na App Store e 48% no Google Play).