eua:-militares-podem-ser-punidos-por-zombarem-da-morte-de-kirk

O Pentágono anunciou que vai tomar medidas disciplinares contra militares das Forças Armadas dos Estados Unidos que “celebram ou zombam” o assassinato do influenciador conservador Charlie Kirk, por meio das redes sociais. Até o momento, o departamento não informou se e quantos militares foram punidos.
“Não toleraremos aqueles que celebram ou zombam do assassinato de um compatriota americano no Departamento de Guerra”, escreveu Sean Parnell, o principal porta-voz do Pentágono, no X, referindo-se ao novo nome do departamento de Defesa.
9 imagensFechar modal.1 de 9
Trump vai homenagear ativista assassinado a tiros
Mark Wilson/Getty Images2 de 9
“Golpe judicial”: Charlie Kirk defendeu sanções dos EUA contra o Brasil
Reprodução/The Charlie Kirk Show3 de 9
Tyler Robinson, suspeito de assassinar charlie kirk a tiros
Reprodução/Redes Sociais4 de 9
Tyler Robinson, suspeito de matar Charlie Kirk
Reprodução/Gabinete do governador de Utah5 de 9
Reprodução/Redes sociais6 de 9
Charlie Kirk foi morto na quarta-feira com um tiro de fuzil durante palestra e Utah
Reprodução / Campanha Donald Trump 7 de 9
Postagens sobre morte de Charlie Kirk geram demissões nos EUA e Brasil
Andrew Harnik/Getty Images
8 de 9
Kirk, de 31 anos, participava de uma turnê com pelo menos 14 eventos programados em câmpus universitários pelo país neste outono
Nordin Catic/Getty Images for The Cambridge Union
9 de 9
Figura de destaque no conservadorismo norte-americano, Kirk fundou a Turning Point USA quando tinha apenas 18 anos
Justin Sullivan/Getty Images
A publicação foi compartilhada pelo secretário de Defesa norte-americano, Pete Hegseth, que, assim como o presidente Donald Trump, conhecia Kirk pessoalmente.
Leia também
-
Postagens sobre morte de Charlie Kirk geram demissões nos EUA e Brasil
-
Suspeito de matar Charlie Kirk confessou crime no Discord, diz jornal
-
Esposa de Charlie Kirk fala pela primeira vez após morte do marido
-
Trump após prisão de suspeito de matar Charlie Kirk: “Pena de morte”
Comandantes estão verificando o comportamento dos militares nas redes sociais e “tomando as medidas administrativas e disciplinares necessárias para responsabilizá-los”. Três autoridades americanas informaram que as medidas incluem a dispensa militar, além de outras advertências.
“É uma violação do juramento, é uma conduta imprópria, é uma traição aos americanos que eles juraram proteger e perigosamente incompatível com o serviço militar”, concluiu o porta-voz do Pentágono.
Políticos e autoridades dos EUA ameaçaram usar todo o peso do governo federal contra o que alegaram ser uma “rede de esquerda que financia e incita a violência”.
Enquanto os investigadores trabalham para identificar o que motivou a ação de Tyler Robinson, 22 anos, preso como suspeito de matar Kirk, o governador republicano de Utah, Spencer Cox, alegou que ele tinha uma “ideologia esquerdista” e que agiu sozinho.
A Casa Branca e aliados do presidente Donald Trump sugeriram que ele fazia parte de um movimento coordenado que fomentava a violência contra conservadores — sem apresentar evidências da existência de tal rede.
Ao jornal The New York Times, dois altos integrantes do governo falaram anonimamente e afirmaram que secretários de gabinete e chefes de departamentos federais estavam trabalhando para identificar organizações que financiavam ou apoiavam a violência contra conservadores.