EUA: terremoto de magnitude 4,3 atinge São Francisco

A cidade de São Francisco, na Califórnia, no costa oeste dos Estados Unidos, foi atingida por um terremoto de magnitude 4,3, segundo informou o Serviço de Geologia americano (USGS, na sigla em inglês).

De acordo com o USGS, o tremor ocorreu pouco antes das 3h no horário local (7h em Brasília) e teve epicentro na cidade de Berkeley, na costa oeste da baía de São Francisco.

O terremoto teve profundidade de 7,8 km, considerada próxima à superfície —quanto mais perto da superfície, mais forte o tremor é sentido.

Por meio das redes sociais, moradores da cidade relataram terem sentido o terremoto, e alguns disseram que foram acordados pelo fenômeno. Porém, ainda não se sabe se o terremoto deixou feridos e não há relatos de danos significativos até a última atualização desta reportagem.

Segundo o mapa do USGS, o terremoto ocorreu a poucos quarteirões da Universidade da Califórnia em Berkeley, uma das mais famosas e prestigiadas faculdades públicas dos EUA.