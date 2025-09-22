EUA: terremoto de magnitude 4,3 atinge São Francisco

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
eua:-terremoto-de-magnitude-4,3-atinge-sao-francisco

A cidade de São Francisco, na Califórnia, no costa oeste dos Estados Unidos, foi atingida por um terremoto de magnitude 4,3, segundo informou o Serviço de Geologia americano (USGS, na sigla em inglês).

De acordo com o USGS, o tremor ocorreu pouco antes das 3h no horário local (7h em Brasília) e teve epicentro na cidade de Berkeley, na costa oeste da baía de São Francisco.

O terremoto teve profundidade de 7,8 km, considerada próxima à superfície —quanto mais perto da superfície, mais forte o tremor é sentido.

Leia também

Por meio das redes sociais, moradores da cidade relataram terem sentido o terremoto, e alguns disseram que foram acordados pelo fenômeno. Porém, ainda não se sabe se o terremoto deixou feridos e não há relatos de danos significativos até a última atualização desta reportagem.

Segundo o mapa do USGS, o terremoto ocorreu a poucos quarteirões da Universidade da Califórnia em Berkeley, uma das mais famosas e prestigiadas faculdades públicas dos EUA.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost