Festival de Praia de Brasileia movimenta a cidade e valoriza os empreendedores, diz empresária

O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório antiga Praia do Adolfo reuniu milhares de pessoas entre moradores locais, turistas e empreendedores, movimentando a economia da região do Alto Acre e a fronteira com a Bolívia e o Peru.

Além das atrações musicais e culturais, o evento contou com torneios esportivos, como vôlei e Beach Tennis, além da escolha do Garoto e Garota Verão, títulos conquistados por Rodrigo Oliveira e Khrisna Kauana que foram premiados com R$ 1000 reais cada.

Outra novidade que animou o público foi a descida no tobogã, atração que se tornou destaque do festival.

O palco principal teve mais de cinco atrações musicais entre bandas e DJs se revezaram, garantindo ritmo e energia ao público durante toda a programação.

A Prefeitura de Brasileia, em parceria com o Governo do Estado, resgatou a tradição do Festival de Praia após 20 anos sem edição. A programação segue neste domingo reunindo esportes, cultura, gastronomia e lazer, com DJ Thiago Rodrigues, Torneio de Futevôlei, Motocross, Trio Arrocha, Samba do Carlão, ,Arthur dos Teclados, DJ Herbe Renan, Jhow de Abreu e Banda encerrando a festa.

Confira a galeria: