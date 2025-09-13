Eventos alteram trânsito no DF a partir deste domingo (14/9)

Atenção, motoristas: para assegurar fluidez e segurança do público durante eventos programados para os próximos dias, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará intervenções no trânsito a partir deste domingo (14/9).
De segunda (15/9) a sexta-feira (19/9), no Ulysses Centro de Convenções, realiza-se a 5ª Conferência Nacional da Promoção da Igualdade Racial (5ª Conapir). Em razão do evento, às 23h59 deste domingo (14/9), o Detran-DF implantará sinalização nas vias de ligação S1/N1 e N1/S1, em frente ao Centro de Convenções, para impedir o estacionamento de veículos ao longo do meio-fio.
As equipes de fiscalização atuarão nas vias adjacentes para garantir a fluidez do tráfego e coibir infrações.
Nas imediações da Orla da Ponte JK, os Jogos da Juventude Caixa também demandarão alterações
Outras intervenções estão previstas para o mesmo período. Em função dos Jogos da Juventude Caixa — que ocorrem de segunda a quarta-feira (17/9) na Orla da Ponte JK —, o Detran-DF começa a atuar já na noite deste domingo.
A via de acesso à orla será fechada em três pontos: na rotatória próxima à Associação de Delegados de Polícia (Adepol), nas proximidades do Instituto Medcorpus e na altura do Infinity Eventos.
As interdições ocorrerão diariamente, das 7h às 12h.
Com informações do Detran-DF