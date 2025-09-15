Eventuais novas sanções de Trump complicarão situação de Bolsonaro

Aguardado por bolsonaristas, o eventual anúncio de novas sanções contra autoridades brasileiras ou seus familiares pelo governo Donald Trump complicará ainda mais a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro no Brasil.

Segundo aliados do ministro do STF Alexandre de Moraes, se os Estados Unidos anunciarem novas sanções contra outras autoridades brasileiras, certamente o magistrado enviará Bolsonaro para o regime fechado de prisão.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Reação de Trump após título de Alcaraz no US Open viraliza: veja

Jean Catuffe/Getty Images 2 de 3

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

Chip Somodevilla/Getty Images 3 de 3

Donald Trump, presidente dos EUA, sancinou autoridades brasileiras

Chip Somodevilla/Getty Images

Na semana passada, a Primeira Turma do Supremo condenou o ex-presidente a 27 anos e três meses pela trama golpista. O local onde Bolsonaro cumprirá essa pena será determinado por Moraes, que é o relator do inquérito.

A defesa de Bolsonaro já tem pronto um pedido para que ele cumpra a pena em casa. Hoje, ele já está em prisão domiciliar por conta de outro inquérito: o que apura a atuação dele e de Eduardo Bolsonaro em busca de sanções contra o Brasil.

Leia também

Moraes, segundo aliados, já estaria inclinado a não acatar o pedido. Um eventual anúncio de novas sanções por Trump irritaria ainda mais o ministro e faria ele mandar Bolsonaro diretamente para o complexo da Papuda.

Como vem noticiando a coluna, bolsonaristas esperam que, em breve, os EUA apliquem a Lei Magnitsky contra Viviane Moraes, esposa do ministro do STF. Também esperam uma nova leva de revogação de vistos.