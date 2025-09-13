Evoney Fernandes presenteia fã de Rio Branco com R$ 3 mil: “Como eu prometí”

O cantor Evoney Fernandes, conhecido como o “Rei da Seresta”, surpreendeu uma fã de Rio Branco na véspera de sua apresentação na ExpoCapixaba. Neste sábado (13), o artista publicou um vídeo em suas redes sociais entregando pessoalmente o prêmio de R$ 3 mil a Jessika Karoline.

No registro, o artista aparece ao lado da jovem e de sua mãe, reforçando o gesto de carinho e proximidade com o público acreano. “Prêmio pago, parabéns. Prazer conhecer minha amiga, sucesso para vocês”, declarou o cantor, destacando a importância de manter uma relação de gratidão com os fãs que o acompanham.

A contemplada não escondeu a emoção e aproveitou para agradecer ao cantor dos sucessos “Lápis”, “Diga Pra Mim”, “Vendedora de Amor” e “Decide Aí”, pela oportunidade e pelo reconhecimento.

O gesto reforçou o clima de expectativa para a participação de Evoney Fernandes na ExpoCapixaba, que acontece no interior do Acre. O evento promete reunir grande público e já é considerado um dos destaques do calendário cultural da região.

Veja o vídeo: