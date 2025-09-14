Ex-affair de Neymar, Fernanda Campos é amarrada por criminosos em casa

Escrito por Metrópoles
Fernanda Campos, que ficou famosa por se relacionar com Neymar anos atrás, foi agredida e amarrada por bandidos durante um assalto em casa. A influenciadora usou os stories, na madrugada deste domingo (14/9), para mostrar a bagunça que os criminosos fizeram e dar detalhes do ataque.

“Assaltaram a casa, mas não levaram os carros porque têm rastreador. Mas levaram câmera, tudo que é de valor, bolsa… Olha só o que eles fizeram na casa toda [mostrando tudo bagunçado, jogado no chão]”, começou ela.

E continuou contando o que aconteceu: “Arrancaram os negócios da parede para ver se achavam cofre, mas o bandido sangrou no travesseiro. Jogaram tudo no chão, levaram os perfumes, joias, tudo! Fizeram a limpa. Mas o que era mais importante, a gente, está tudo bem. Os carros, está tudo certo”, detalhou ela.

Vigiavam a casa

Ainda na publicação, Fernanda Campos revelou que os bandidos estavam acompanhando sua rotina: “Eles já estavam vigiando a casa. Três entraram aqui dentro e me amarraram. Inclusive, um era agressor de mulheres, puxou meu cabelo. Eu e ele saímos no pau, sangrou na minha blusa, me enforcou. Ele está achando que não vou achar o DNA dele porque ele sangrou na minha blusa e nas minhas coisas”, desabafou, antes de completar:

Fernanda Campos mostrou a bagunça feita pelos criminosos

Fernanda Campos mostrou que o bandido deixou sangue em sua roupa

Fernanda Campos foi atendida pela polícia após o assalto

Fernanda Campos mostrou os policiais na porta de sua casa

Fernanda Campos revelou detalhes do assalto

Fernanda Campos contou que foi amarrada

Ex-affair de Neymar, Fernanda Campos é amarrada por criminosos em casa

“Injustiçada”, diz Fernanda Campos após desistir de A Fazenda 16

“Tinha um outro lá fora esperando. Se o bandido está armado, qual o problema dele em arrancar o cabelo dos outros”, disse, mostrando as mechas de cabelo arrancadas. No fim, a influenciadora mostrou os policiais na porta de sua casa.

Assista ao relato

