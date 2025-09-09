Ex de mulher flagrada em show do Coldplay rompe silêncio sobre o caso

Quase dois meses após o incidente de “câmera do beijo” que flagrou a executiva Kristin Cabot em um suposto caso com o ex-CEO da Astromer, Andy Byron, em um show do Coldplay, o caso segue repercutindo bastante. Agora, dias após o divórcio oficial da mulher, o ex dela, Andrew Cabot, rompeu o silêncio e falou sobre o caso pela primeira vez.

O CEO da empresa de bebidas Privateer Rum trouxe novos elementos para a história amorosa, admitindo que ele e Kristin, apesar de terem finalizado o divórcio há cerca de dois dias, estavam “separados de forma privada e amigável várias semanas antes do show do Coldplay”.

“A decisão de divórcio já estava em andamento antes daquela noite. Agora que o pedido de divórcio se tornou público, Andrew espera que isso proporcione um encerramento respeitoso às especulações e permita à sua família a privacidade que sempre prezou”, informou um representante do empresário à revista norte-americana People.

Andy Byron e Kristin Cabot

Imagem de episódio de Simpsons que simula traição em show do Coldplay é falsa

Andy Byron pode processar o Coldplay

Andrew Cabot (centro) e o flagra de sua ex, Kristin Cabot, com o ex-CEO da Astronomer Andy Byron

Divórcio

Legalmente, Kristin teria entrado com o pedido de divórcio em 13 de agosto, pouco menos de um mês após o episódio do show do Coldplay. Tudo isso depois de ter pedido demissão do cargo de diretora de RH da Astronomer.

Para quem não se lembra do vídeo viral protagonizado por Kristin e Andy, os dois foram captados pelas câmeras de um show do Coldplay em Foxborough, Massachusetts, em 16 de julho, em um momento em que casais aparecem no telão da apresentação e compartilham um beijo com o público.

Contudo, no momento em que o suposto casal apareceu, eles fugiram do quadro, virando alvo de piada de Chris Martin, o vocalista da banda, que, sem querer, descobriu o caso de traição. “Ou eles estão tendo um caso, ou são muito tímidos”, afirmou o músico, profético, na ocasião. E aí, começou um dos momentos mais impactantes das redes sociais em 2025.

No vídeo, Andy aparece abraçado com Kristin, mas, quando se veem na tela gigante do estádio, os dois entram em pânico: ele se abaixa rapidamente para tentar sair de cena, enquanto ela esconde o rosto com as mãos, visivelmente desconfortável.

O vídeo foi compartilhado por diversos perfis no TikTok e no X. Internautas especulam que o momento revela uma possível infidelidade por parte de Byron, que é casado e tem dois filhos.

Dados do LinkedIn mostram que Andy Byron estava à frente da Astronomer desde julho de 2023. Kristin, por sua vez, atuou como chefe de RH na mesma empresa há nove meses.