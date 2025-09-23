Ex de Vini Jr., Maju Mazalli, reage em meio à treta entre Bruna Biancardi e Virginia

Maju Mazalli, apontada como ex-affair de Vinicius Jr., chamou atenção nas redes nesta segunda (22/9) ao curtir uma publicação de página de celebridades que repercutia as críticas de Bruna Biancardi a Virginia Fonseca. O gesto foi lido por seguidores como um posicionamento sutil no meio da polêmica.

Maju e Vini Jr. tiveram idas e vindas desde 2019 e voltaram a se aproximar em 2024, com interações nas redes e aparições em eventos privados.

Relembre o atrito

Em entrevista ao portal LeoDias, Virginia disse que ligou para Neymar de madrugada por um assunto profissional e que Bruna se incomodou; ela afirmou ter pedido desculpas depois.

Bruna Biancardi rebateu nas redes: disse que não foi um caso isolado, que já se sentiu desrespeitada “dentro da própria casa” e pediu que ela e o jornalista não mencionem mais seu nome ou família.

