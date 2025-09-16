Ex-delegado-geral de SP será velado na Alesp nesta terça-feira (16/9)

O corpo do ex-delegado-geral da Polícia Civil paulista Ruy Ferraz Fontes, de 64 anos, deve chegar à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) para ser velado por volta das 10h desta terça-feira (16/9). O secretário foi executado a tiros por criminosos no bairro Mirim, em Praia Grande, litoral sul de São Paulo, no início da noite dessa segunda-feira (15/9).

O sepultamento está previsto para acontecer às 16h no Cemitério da Paz, no Morumbi, na zona sul da capital paulista. O corpo deve sair da Alesp às 15h.

Ruy Ferraz não tinha filhos. Ele deixa familiares e amigos.

A principal suspeita é que os autores sejam integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). Outras duas pessoas que estavam próximas ao local do ataque ficaram feridas durante a ocorrência, segundo a Prefeitura de Praia Grande. As vítimas foram transferidas para o Hospital Municipal Irmã Dulce. Uma mulher ficou com ferimentos leves e um homem segue internado para atendimento médico, sem maiores riscos.

A cúpula da Segurança Pública de SP (SSP) trata o crime como vingança. “Isso aí certamente foi vingança do PCC. Ele lutou muito contra a facção”, disse o secretário-executivo da pasta, Osvaldo Nico Gonçalves, ao Metrópoles.

Execução de ex-delegado-geral

Uma câmera de segurança registrou a ação dos criminosos (assista abaixo). Ruy Ferraz Fontes dirigia um carro em aparente fuga, quando bateu em um ônibus e capotou o veículo. Na sequência, os bandidos desembarcaram de outro carro que seguia atrás e dispararam vários tiros contra o veículo do delegado.

Ruy Ferraz Fontes chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Após o assassinato, o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, anunciou uma força-tarefa e enviou mais de 100 policiais para o litoral em busco dos criminosos.

O carro usado pelos criminosos que executaram o ex-delegado Ruy Ferraz Fontes foi encontrado incendiado pelas autoridades na noite de segunda-feira, pouco tempo depois da confirmação do assassinato do agente. Veja:

As autoridades também investigam a possível utilização de outro veículo no assassinato do ex-delegado.

Autoridades se manifestam

Guilherme Derrite, secretário da Segurança Pública de São Paulo , determinou a criação de uma força-tarefa “com prioridade” para prender os autores do crime.

, determinou a criação de uma força-tarefa “com prioridade” para prender os autores do crime. Ainda segundo o secretário, o procurador-geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa , ofereceu o apoio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do estado.

, ofereceu o apoio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do estado. Mesmo sem ter relação com a investigação do caso, o secretário de Segurança Urbana da cidade de São Paulo, Orlando Morando , também usou as redes para expor sua “profunda tristeza” com o ocorrido.

, também usou as redes para expor sua “profunda tristeza” com o ocorrido. Morando ainda cita a trajetória de Ruy Fontes e diz que ele deixará um “legado de compromisso e seriedade que muito contribuíram” para São Paulo.

Também nas redes sociais, o deputado estadual Delegado Olim (PP) prometeu caçar os envolvidos na execução do amigo.

Um vídeo obtido pelo Metrópoles mostra um novo ângulo (veja abaix0) do atentado. Na filmagem, é possível ver o carro do ex-delegado já capotado ao lado do ônibus e o momento em que os criminosos saem do carro. Motociclistas que estavam na via deixam suas motos e se escondem atrás de carros. Veja:

Quem era Ruy Ferraz

O ex-delegado Ruy Ferraz Fontes, de 64 anos, morto por criminosos suspeitos de integrar PCC, em Praia Grande, atuou por 40 anos na Polícia Civil e era especialista na facção paulista. Ele foi jurado de morte por Marco William Herbas Camacho, o Marcola, apontado como líder máximo da facção, em 2019, após o criminoso ser transferido para o sistema penitenciário federal.

Ferraz possuía especialização em Administração Geral e Financeira em Órgãos Públicos e participou de cursos complementares, como o Curso Anti-Drogas e Anti-Terrorismo, realizado pelo Ministério do Interior e da Segurança Pública da Polícia Nacional da França, além de curso de Aperfeiçoamento sobre Repressão às Drogas, em Vancouver, pela Polícia Montada do Canadá, conforme informou a Prefeitura de Praia Grande.

Ele iniciou a carreira como delegado de Polícia Titular da Delegacia de Polícia do Município de Taguaí, do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter) 7.

Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado da Polícia Civil de São Paulo

Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado da Polícia Civil de São Paulo

Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado da Polícia Civil de São Paulo

Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado da Polícia Civil de São Paulo

Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado da Polícia Civil de São Paulo

Durante a vida profissional, foi delegado de Polícia Assistente da Equipe da Divisão de Homicídios do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), delegado de Polícia Titular da 1ª Delegacia de Polícia da Divisão de Investigações Sobre Entorpecentes do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), delegado de Polícia Titular da 5ª Delegacia de Polícia de Investigações Sobre Furtos e Roubos a Bancos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e comandou outras delegacias e divisões na Capital.

Ferraz também esteve à frente da Delegacia Geral de Polícia do Estado de São Paulo, foi Diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DECAP) e professor Assistente de Criminologia e Direito Processual Penal da Universidade Anhanguera e atuava também como Professor de Investigação Policial pela Academia da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

Ruy assumiu a Secretaria de Administração de Praia Grande em janeiro de 2023, permanecendo na gestão que se iniciou em 2025, até ser morto nesta segunda-feira.

Inimigo n° 1 do PCC

O ex-delegado-geral da Polícia Civil ficou conhecido pelo enfrentamento ao PCC, facção que o considerava como um dos seus maiores inimigos.

No início da década de 2000, a facção criminosa era pouco conhecida e tinha a existência ainda negada oficialmente por autoridades do governo estadual. Anos depois, em 2006, uma série de ataques a bases policiais, órgãos de governo, postos de gasolina e comércios — todos planejados e executados pela facção em uma clara tentativa de demonstrar força no enfrentamento ao poder público –, aterrorizou a população paulista.

“Um dos melhores Delegados-Gerais que conheci, Ruy foi executado covardemente hoje por criminosos, após uma trajetória marcada pelo combate firme e incessante ao PCC, impondo enormes prejuízos ao crime organizado”, destacou Raquel Kobashi Gallinati Lombardi, diretora da Academia dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol do Brasil), declaração que corrobora o trabalho investigativo de Fontes para desarticular o PCC.

No entanto, a atuação combativa também colocou um alvo em suas costas. Ele foi jurado de morte por Marco William Herbas Camacho, o Marcola, apontado como líder máximo da facção, em 2019, após o criminoso ser transferido para o sistema penitenciário federal.