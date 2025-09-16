ex-diretor-filmado-dando-palmadas-em-aluno-de-12-anos-vira-alvo-do-mp

O Ministério Público do Estado do Piauí (MP-PI) instaurou um procedimento preparatório para investigar Wanderson Ferreira Soares, ex-diretor da Escola Municipal Cândido Athaíde, em Parnaíba (PI). Ele entrou na mira do órgão no fim de 2024, após um vídeo em que aparece dando palmadas em um aluno de 12 anos, dentro da escola, viralizar nas redes sociais.

As imagens mostram o ex-diretor segurando o aluno deitado em suas pernas, enquanto dá palmadas nas nádegas do garoto. A cena foi gravada por alguém e, posteriormente, publicada nas redes sociais. Após a repercussão do vídeo, o gestor foi afastado preventivamente de suas funções em 31 de dezembro.

Por outro lado, à época, a comunidade escolar demonstrou descontentamento com a decisão. O homem sempre alegou que a cena se tratava de uma brincadeira e que teria sido divulgada para atingi-lo.

A coluna entrou em contato com o ex-diretor. Ele não havia se pronunciado até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

Investigação

Conforme a decisão do Ministério Público, a exposição indevida do vídeo nas redes sociais também é investigada. O órgão declarou que o objetivo é verificar se houve violação da ordem jurídica e dos direitos individuais e sociais do adolescente.

O prazo para a apuração, que conta com a participação da Secretaria Municipal de Educação e do Conselho Tutelar de Parnaíba, foi prorrogado por 90 dias.

A mãe do estudante que aparece no colo do ex-diretor declarou que não viu problema na atitude e destacou, ainda, que o filho tem boa relação com ele.

A investigação do Ministério Público segue em andamento. O MP-PI reforçou que a administração pública deve seguir os princípios da legalidade e da moralidade, conforme determina a Constituição Federal.