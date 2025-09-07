ex-esposa-faz-desabafo-sobre-daniel-alves:-“nem-lembro-que-fui-casada”

Dinorah Santana, ex-esposa de Daniel Alves, usou as redes sociais para criticar a relação do ex-jogador com Daniel e Victória, frutos do primeiro casamento. O desabafo veio após Joana Sanz, atual companheira de Alves, comentar que o afastamento dos filhos teria sido decisão deles e até sugerir ingratidão.
“Se ele não os vê há dois anos, é porque assim eles decidiram. Quando a torneira se fecha, a ingratidão bate à porta”, escreveu Sanz, que espera um filho do ex-lateral-direito.
5 imagensFechar modal.1 de 5
Joana Sanz e Daniel Alves
Reprodução/Instagram2 de 5
Dinorah Santana e Daniel Alves
Reprodução/Instagram3 de 5
Esposa de Daniel Alves, Joana Sanz mostra homenagem do jogador ao filho
Instagram/Reprodução4 de 5
Brasileiros detonam Justiça espanhola após absolvição do Daniel Alves
David Zorrakino/Europa Press via Getty Images5 de 5
Acusado de estupro, Daniel Alves se converte e canta louvor
Instagram/Reprodução
Na réplica, Dinorah acusou o ex-marido de não cumprir obrigações legais desde 2020. “Minha vida virou um verdadeiro inferno, a partir do momento que eu fui para a Justiça pedir o que os meus filhos têm direito”, declarou. Ela também afirmou que os herdeiros sofreram durante a prisão do pai em 2023, cuja condenação por estupro foi anulada em março deste ano.
Leia também
-
Daniel Alves vence disputa judicial contra ex e recupera R$ 4 milhões
-
Vídeo: Joana Sanz compartilha passeio romântico com Daniel Alves
-
Daniel Alves posta foto com chuteiras e indica retorno ao futebol
-
“Papai tá on”, diz esposa ao mostrar Daniel Alves com a “mão na massa”
Ex-empresária do jogador durante o casamento, que durou de 2001 a 2011, Dinorah disse já ter devolvido todos os documentos pessoais e contratos do atleta. O relato rebateu acusações feitas por Daniel, que a teria acusado de reter seus pertences.
“Eu nem lembro que eu fui casada com você. Eu só sei que fui casada com você, porque eu tenho dois filhos teus. Eu nem me lembro da época que eu convivi com você. Minha memória apagou, deve ser para me proteger”, afirmou.