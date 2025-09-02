Ex-funcionária relata clima de “caças às bruxas” dentro da Poupex

Uma ex-funcionária da Associação de Poupança e Empréstimo Poupex relatou uma rotina de perseguição dentro da sede da empresa. Ela entrou com um processo contra a Poupex alegando assédio moral no ano passado.

Em agosto, a empresa firmou um acordo com o Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal (MPT-DF) no valor de R$ 2,1 milhões após uma disparada de casos assédio moral, sexual e discriminação em suas unidades

Pelo Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) nº 113/2025, a instituição financeira se comprometeu a adotar medidas preventivas e a pagar R$ 2,1 milhões de indenização por dano moral coletivo, em 14 parcelas de R$ 150 mil, de agosto de 2025 a setembro de 2026.

Um dos pontos citados no TAC é o uso de investigações como mecanismo de coação moral. De acordo com a gestora de mais de 20 anos na empresa, ela foi vítima de um “caça às bruxas” pelo comitê de ética após uma divergência pessoal com um dos integrantes.

“Primeiro foi um isolamento das pessoas. Até porque quem era meu amigo era chamado pelo comitê. Então as pessoas iam ficando com medo e foram se afastando aos poucos”, lembra.

“A empresa permitiu ser usada por pessoas para uma vingança pessoal, perseguição”, afirma. O processo da ex-funcionária ainda tramita no Tribunal Regional do Trabalho.

“Essa situação durou cerca de um ano. Já não me passavam trabalho, não conversavam comigo. Eu fui entrando em um quadro depressivo, engordei. Foi horrível”, destaca.

“É uma cultura muito militarizada, o que deixa o ambiente dividido por castas. Na mesa em que um oficial senta para almoçar no refeitório, ninguém mais pode sentar mesmo vazia”, completou a vítima.

Outros processos

Em buscas processuais envolvendo a Poupex no Distrito Federal, é possível encontrar outros processos em que ex-funcionários alegam terem sidos coagidos a adquirir os consórcios da empresa.

Há também relatos de funcionários do call center que eram cronometrados enquanto iam ao banheiro. No fim do mês, era levantado quanto tempo o funcionário “perdeu”.

O TAC estabelece que a Poupex assegure acesso livre e digno aos banheiros durante toda a jornada, sem controles excessivos de tempo ou exigência de autorização prévia aos funcionários.

Também foi determinada a criação — ou aprimoramento, se já existir — de uma Comissão de Combate ao Assédio Moral e Sexual, no prazo de 60 dias. O grupo deverá ser formado por pessoas capacitadas, atuar com perspectiva de gênero e seguir critérios objetivos para escolha e funcionamento.

Outra cláusula veda dispensas discriminatórias, principalmente em casos de gravidez, idade avançada, doenças, deficiências ou condições crônicas de saúde. A instituição deve garantir igualdade de tratamento e evitar ambientes hostis que possam pressionar empregados a pedir demissão.

Segundo o MPT, os valores serão revertidos para fundo específico, destinados a instituições de interesse público ou convertidos em doações de bens materiais para entidades beneficentes.

O que diz a Poupex

Em nota, a Poupex disse que é pioneira no combate ao assédio e à discriminação no ambiente laboral, com histórica atuação em ações preventivas e corretivas, incluindo a existência de Código de Conduta atualizado, Comitê de Ética atuante, canal de ouvidoria, equipe de psicologia organizacional e realização de treinamentos e palestras com autoridades na temática.

“A Poupex também foi reconhecida, em 2024, com o Selo Gerar Bem-Estar, pela Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV). Sua pesquisa de clima organizacional desse mesmo ano indicou índice de satisfação de 77,1%”, informou em nota.

O texto ainda reforça que a instituição não tolera nenhuma prática relacionada ao assédio moral, sexual ou à discriminação e tem atuado de forma firme e diligente para reprimir eventuais comportamentos de colaboradores que não se coadunam com o padrão estabelecido no Código de Conduta e demais normativos.

“O TAC foi firmado incluindo indenização por dano moral coletivo, a ser destinada a entidades com finalidade social, que a POUPEX também poderá indicar, reafirmando o compromisso da instituição com sua agenda social, assim como na promoção de um ambiente de trabalho seguro, ético e respeitoso”, acrescentou.

Em relação à construção de um empresa que valorize o bem-estar do profissional, a Poupex informou que disponibiliza academia, clube de corrida, ginástica laboral, espaço de lazer e estudo, refeitório equipado, atendimento médico e psicológico, massoterapia, seguro saúde, telemedicina e telepsicologia.

“Os colaboradores também contam com benefícios financeiros, como auxílio-infância, alimentação, refeição, complemento ao auxílio-doença, participação nos resultados, previdência complementar e apoio à educação superior. Licenças estendidas para pais e mães, campanhas de saúde e homenagens mensais reforçam o cuidado com os empregados”, completou.