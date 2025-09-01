Ex-jogador acreano que atuou ao lado de Zico no Flamengo se prepara para reencontrá-lo no estado

O Acre será palco de um dos eventos mais aguardados do ano: no dia 15 de setembro, o ex-jogador e ídolo mundial Zico ministrará a palestra “O papel do líder: desafios e oportunidades com quem entende de vitória”, organizada pela Secretaria de Estado de Governo (Segov). O evento ocorrerá no Ginásio do Sesc, em Rio Branco, a partir das 16h, e já desperta grande expectativa do público, especialmente para o ex-atleta Marcelo Ribeiro, conhecido como Bujica.

Natural do Espírito Santo, Bujica construiu uma carreira de 14 anos no futebol profissional, com passagens por clubes do Brasil e do exterior. No Flamengo, onde iniciou sua trajetória, teve a oportunidade de jogar ao lado de Zico em momentos históricos, como o último Fla-Flu do craque, clássicos contra o Vasco e a despedida do ídolo no Maracanã diante de mais de 120 mil torcedores.

A amizade construída nos gramados permanece até hoje. “Zico foi a melhor referência que tive no futebol. Ele era um atleta exemplar e um ser humano incrível. Construímos uma amizade que permanece até hoje e me sinto muito honrado. Estou ansioso, pois sei que teremos um grande público, e tenho certeza que Zico vai contribuir bastante com a população. O governo do Acre tem se preocupado com o bem-estar de todos, inclusive com qualificações, e será um sucesso”, disse Bujica.

Há 20 anos no Acre, Bujica se considera parte da terra que o acolheu. Formado em Educação Física pela Universidade Federal do Acre (UFAC), ele atua como chefe da Divisão de Esporte Comunitário e Inclusão Social na Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL). “Cheguei aqui há 20 anos e fui muito bem acolhido. O Acre tem um encanto diferente, fiz amigos e me considero acreano de coração”, destacou.

Além da carreira no Brasil, Bujica também vestiu a camisa de equipes internacionais, passando por Equador, Grécia, Peru e El Salvador. Agora, vive a expectativa de reencontrar Zico em solo acreano, cercado de amigos e admiradores que já se organizam para prestigiar o evento.

A palestra promete ser um marco não apenas para os fãs de futebol, mas também para todos que buscam inspiração em liderança, superação e conquistas, reforçando o impacto do esporte e da motivação na vida das pessoas.