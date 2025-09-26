Ex-jogador de futebol americano anuncia a 14ª gravidez da esposa

Após 25 anos de relacionamento, o ex-jogador de futebol americano Shaun Alexander anunciou que sua esposa, Valerie, estão esperando o 14º filho. A novidade foi revelada durante o programa Up & Adams Show, de Kay Adams.

“Estamos começando a contar para as pessoas, mas o número 14 está na barriga”, afirmou ele, sem revelar o nome e sexo do caçula.

Leia também

Os herdeiros

O ex-astro da NFL, que jogou pelos times Seattle Seahawks (de 2000 a 2007) e Washington Redskins (2008), e a esposa estão juntos desde o ano 2000 e se casaram dois anos depois.

Em março, a companheira do atleta já havia feito uma lista com os nomes dos herdeiros: Heaven, Trinity, Eden, Joseph, Justus, Temple, Honor, Jedidiah, Eternity, Hosanna, Hope e Judea.

9 imagens Fechar modal. 1 de 9

Shaun Alexander e Valerie posam em campo junto com os 12 filhos

Instagram/Reprodução 2 de 9

Shaun Alexander, Valerie e os 12 filhos fazem pose para as redes sociais

Instagram/Reprodução 3 de 9

Shaun Alexander e Valerie estão juntos desde o ano 2000 e se casaram dois anos depois

Instagram/Reprodução 4 de 9

Ex-jogador de futebol americano Shaun Alexander anuncia a 14ª gravidez da esposa, Valerie

Instagram/Reprodução 5 de 9

Shaun Alexander e os filhos chegam ao estádio

Instagram/Reprodução 6 de 9

Shaun Alexander e Valerie entram com os filhos em campo

Instagram/Reprodução 7 de 9

Shaun Alexander e os filhos fazem pose para o Instagram

Instagram/Reprodução 8 de 9

Valerie e quatro dos filhos posam sorridentes

Instagram/Reprodução 9 de 9

Shaun Alexander posa com parte de seus filhos

Instagram/Reprodução

Perda de um bebê

O nono filho dos dois, chamado Torah, morreu com apenas dois meses de vida. Na madrugada desta sexta-feira (26/9), Valerie Alexander falou sobre a nova gestação e revelou a previsão de nascimento da criança.

“Estou muito animada com a chegada do nosso mais novo bebê em 17/02/2026!! Cada criança é um milagre, uma bênção e um presente!! Agradecemos a Deus por cada um dos nossos filhos e os consideramos verdadeiros tesouros!! Salmo 127:3: ‘Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão’”, escreveu ela na legenda de um vídeo.

Nos comentários, os fãs reagiram: “O mais incrível não é a quantidade, mas sim tudo com a mesma mulher ”, disse uma. “Precisa atingir 20 para poder jogar 11×11 no quintal com sua esposa no outro time”, brincou outro. ‘O cara conseguiu uma escalação titular e um banco. ”, observou um terceiro. “Os filhos dele podem criar os filhos dele”, declarou mais uma.

Assista ao vídeo