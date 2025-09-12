Ex-namorada de Lucas Souza faz forte desabafo após término: “Doente”

Chegou ao fim o namoro de Lucas Souza e Suzi Sassaki. A atriz e ex-A Fazenda anunciou o término nesta sexta-feira (12/9) nas redes sociais e fez um forte desabafo sobre a situação. Primeiro, ela repostou uma imagem nos stories do Instagram.

“Não carregue com você um doente que não quer ser curado, pois ele vai adoecer você”, diz a publicação compartilhada pela atriz.

Em seguida, Suzi Sassaki explicou o que motivou o término. “Em respeito aos fãs do Lucas que me acompanham aqui, venho comunicar que não seguiremos mais como um casal. Seguimos cada um seu caminho. Essa decisão não foi fácil para mim, mas foi feita com carinho, respeito e consciência do que é melhor para cada um”, iniciou Suzi.

Depois, ela completou: “Obrigada pela compreensão de todos. (E antes de me atacarem dizendo que fui avisada eu gostaria de dizer que eu precisava tentar e ver com meus próprios olhos) Gratidão”, escreveu, dando a entender que Lucas Souza não é uma pessoa fácil de se relacionar.