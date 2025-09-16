Licurgo Hassem recebe alta após princípio de infarto e é recebido pela família: ‘Papai voltou para casa’

Licurgo Hassem, pai da ex-prefeita Fernanda Hassem e do deputado estadual Tadeu Hassem, recebeu alta hospitalar após apresentar sintomas de infarto e precisar de atendimento especializado em Rio Branco.

Durante a madrugada, ele sofreu um princípio de infarto e chegou a ter uma leve piora, o que motivou a transferência do Hospital Regional do Alto Acre para a capital em helicóptero. Após o acompanhamento médico, seu estado de saúde evoluiu de forma positiva, e ele já retornou para casa.

Fernanda Hassem comemorou a recuperação do pai nas redes sociais. “A Deus, toda honra e toda glória! Papai voltou para casa, graças a Deus. Meu coração é só alegria por ver meu paizinho chegando em casa, andando e cheio de fé e gratidão”, escreveu. Ela também destacou a união dos pais. “Papai e mamãe estão juntos há 51 anos e, juntos, sempre nos edificaram na fé e no amor.”

A ex-prefeita ainda agradeceu pelo apoio recebido durante o período em que o pai esteve internado. “Eu, o Tadeu Hassem e o Jose Hassem somos só gratidão aos amigos, familiares, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e a todos que estiveram conosco nesse momento”, completou.