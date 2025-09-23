23/09/2025
Ex-sargento Nery é condenado a 9 anos por tentativa de homicídio contra estudante de medicina

Réu foi preso por 21 meses antes da sentença e cumprirá pena em regime semiaberto

O ex-sargento da Polícia Militar Érisson de Melo Nery foi condenado nesta terça-feira (23) a nove anos de reclusão, três meses de detenção e 10 dias-multa, em regime semiaberto, pelo crime de tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal. A pena considerou a detração penal, ou seja, os 21 meses de prisão preventiva já cumpridos pelo acusado antes da sentença.

O crime ocorreu na madrugada de 28 de novembro de 2021, em uma boate de Epitaciolândia, quando Nery, acompanhado de duas mulheres, se desentendeu com o estudante de medicina Flávio Hendrick de Jesus Ferreira. Durante a confusão, o ex-policial sacou uma arma e disparou quatro vezes contra o jovem, que ficou gravemente ferido. Além disso, o estudante ainda sofreu agressões físicas com chutes até ser contido pelas mulheres que acompanhavam Nery.

Ex-sargento Érisson Nery/Foto: Reprodução

O julgamento teve grande repercussão local devido ao perfil do acusado, conhecido por manter um relacionamento trisal, e contou com a oitiva de 18 testemunhas antes da leitura do veredicto.

A população de Epitaciolândia acompanhou de perto todo o julgamento, que marcou a comarca pelo impacto do caso e pela gravidade do crime.

