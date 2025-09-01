Ex-vereador acusado de matar colono após discussão vai a júri popular em novembro

Atualmente, o ex-vereador responde ao processo em liberdade, após decisão judicial que concedeu o benefício enquanto aguarda o julgamento

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O ex-presidente da Câmara Municipal de Capixaba, Mauristélio Tessinari de Souza, conhecido como Teio Tessinari, será julgado no dia (10) de novembro. A data foi confirmada pelo cartório da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

Atualmente o ex-vereador cumpre a pena em liberdade/Foto: Reprodução

Ele é acusado de matar o colono Antônio Deuzimar Santiago da Silva, também morador de Capixaba. O crime ocorreu em (16) de junho de 2022, na Vila Macparro, em território boliviano, na região de fronteira com o Acre. Segundo as investigações, o homicídio teria sido motivado por uma discussão relacionada ao desaparecimento de gado. A vítima foi atingida por quatro disparos de arma de fogo.

Após o crime, Teio Tessinari passou a ser procurado pela Interpol, por meio da lista de difusão vermelha, mecanismo usado para localizar e prender foragidos internacionais. Ele foi preso em (20) de setembro de 2023, quando compareceu a uma audiência de instrução e julgamento do processo.

Atualmente, o ex-vereador responde ao processo em liberdade, após decisão judicial que concedeu o benefício enquanto aguarda o julgamento.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.