exames-em-bolsonaro-evidenciam-“quadro-de-anemia”-no-ex-presidente

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está com um quadro de anemia por deficiência de ferro, segundo o boletim médico divulgado pelo DF Star após a realização de exames neste domingo (14/9). Ele recebeu alta.

Diante do quadro, Bolsonaro recebeu reposição endovenosa do mineral. O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou o ex-presidente a deixar a prisão domiciliar para tratar de lesões na pele. A ida ao hospital é a primeira vez que deixa a sua casa desde que foi condenado por tentativa de golpe e outros crimes. Ao todo, foram retiradas oito lesões no tronco e no membro superior direito, segundo a equipe médica.

“Nos próximos dias, será disponibilizado o resultado anatomo-patológico das lesões da pele para definição diagnóstica e avaliação de necessidade de complementação terapêutica”, diz do documento assinado pelo médico Cláudio Birolini.

Os exames de Bolsonaro também mostram imagens residuais de pneumonia recente por broncoaspiração, que é aspiração de líquidos para os pulmões. Por isso, deverá seguir tratamento de refluxo em casa.