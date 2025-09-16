Explosão em restaurante deixa sete feridos na Ilha de Itaparica (BA)

Uma explosão em um restaurante deixou sete feridos na Ilha de Itaparica, na Bahia. Dois clientes tiveram queimaduras e estão internados em estado grave. O vídeo mostra o momento do acidente. Uma funcionária do restaurante coloca álcool no buffet para manter as panelas aquecidas, mas, o líquido inflamável provoca uma explosão. As chamas atingiram sete pessoas. Dois funcionários e cinco clientes. Uma mulher, de 56 anos, e um homem, de 38, estão internados em estado grave, na UTI de um hospital.

Veja o vídeo:

Eles foram levados de helicóptero para Salvador (BA), com queimaduras de primeiro e segundo graus. Na Bahia, no primeiro semestre deste ano, foram notificados mais de 10 mil acidentes de trabalho, com 63 mortes. Uma média de quase 1.697 ocorrências por mês. Número 10% maior do que o registrado no ano passado. No Brasil, foram mais de 380 mil casos. O restaurante está fechado e vai passar por perícia