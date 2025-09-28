Exporta Mais Amazônia: Jorge Viana leva 25 compradores de 18 países para imersão na floresta

O Seringal Cachoeira, em Xapuri, foi palco neste domingo (28) de uma experiência única para 25 compradores internacionais de 18 países, que participam do Exporta Mais Amazônia, programa realizado pela ApexBrasil em parceria com o Sebrae.

A visita à floresta marcou o início da programação oficial do evento, que seguirá até quarta-feira (1º), em Rio Branco, com rodadas de negócios reunindo 76 empresas da região Norte, sendo 44 do Acre, e compradores estrangeiros interessados em produtos compatíveis com a floresta.

Na imersão, os visitantes conheceram de perto a realidade das comunidades extrativistas e a riqueza da biodiversidade acreana. Eles foram recepcionados pelo seringueiro Francisco Assis Monteiro, por lideranças como Júlio Barbosa, presidente do Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), Sebastião Aquino, presidente da Cooperxapuri, e por moradores locais, que compartilharam histórias de resistência e valorização da floresta em pé.

Jorge Viana destaca potencial da floresta e o crescimento das exportações no Acre

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, ressaltou o simbolismo de iniciar a programação dentro da floresta.

“Trouxemos compradores de todas as partes do mundo para conhecer o que há de mais precioso na Amazônia: sua floresta e seu povo. É uma forma de mostrar que é possível gerar negócios sustentáveis, fortalecer comunidades e, ao mesmo tempo, preservar a biodiversidade. Esse é o diferencial que queremos destacar no mundo”.

Ele também destacou a importância do Acre e da Amazônia no cenário das exportações brasileiras.

“Estamos reunindo compradores de 18 países, gente da Índia, China, Rússia, Estados Unidos, Europa, entre outros, para se conectarem com mais de 70 empresas, sendo 30 só do Acre. Estamos falando de cadeias produtivas estratégicas como a castanha, a farinha, o artesanato, o café, o açaí e a carne. Esse é o Brasil que queremos apresentar ao mundo: criativo, sustentável e competitivo. Hoje, já abrimos mais de 440 mercados, e isso tem ajudado o Brasil a enfrentar desafios como o tarifaço, ampliando oportunidades para os nossos produtos”.

Ao comentar os resultados do Acre, Viana lembrou que o Estado vive um momento histórico nas exportações.

“Quando fui governador, saímos do zero e chegamos a US$ 20 milhões por ano em exportações. Depois de muitos anos, esse número dobrou, mas hoje, na Apex, conseguimos dar um salto: no ano passado já passamos de US$ 87 milhões, e só na metade deste ano já alcançamos US$ 70 milhões. Não tenho dúvida de que vamos chegar a US$ 100 milhões em 2025, o maior recorde da história do Acre. Isso significa mais emprego, renda e desenvolvimento para a nossa terra”.

Compradores internacionais no Acre

Entre os importadores convidados estão grandes nomes do varejo e da distribuição global:

• Rússia – Grand Trade (Grupo Magnit): maior rede varejista do país, com 31 mil pontos de venda. Já importa óleo e queijo do Brasil e agora busca açaí, café e castanha.

• Indonésia – FoodHall e Daily Supermarket: mais de 3.800 lojas. Interesse em café robusta, frutas processadas e castanhas.

• China – Mixue: maior rede de sucos e sorvetes do mundo, com mais de 45 mil pontos de venda. Busca açaí e polpas de frutas.

• Moçambique – Discom, Lda.: distribuidora nacional interessada em açaí, café e frutas processadas.

Além destes, participam compradores da África do Sul, Bulgária, Chile, Emirados Árabes Unidos, Índia, Irlanda, Japão, Países Baixos, Peru, Reino Unido, Suíça e Estados Unidos.

Seminário e rodadas de negócios

A programação oficial do Exporta Mais Amazônia terá início nesta segunda-feira (29), com o seminário de abertura no Centro de Convenções da UFAC. Já as rodadas de negócios acontecerão nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, na Biblioteca da UFAC, reunindo empresários brasileiros e compradores estrangeiros. A expectativa é superar os resultados das edições anteriores, que já movimentaram R$ 85 milhões em negócios para a região.

Programação do evento

📅 Exporta Mais Amazônia – 28 de setembro a 1º de outubro de 2025

📍 Rio Branco (AC)

29 de setembro (segunda-feira)

• 09h00 – 12h00: Solenidade de abertura oficial – Seminário Exporta Mais Amazônia (Centro de Convenções da UFAC)

• 12h00 – 14h00: Almoço

• 14h00 – 18h00: Visitas técnicas setoriais

• Cooperacre

• Frisacre e JBS

• Cores da Mata Biojoias

• Cooperlib

30 de setembro (terça-feira)

• 09h30: Saída do hotel

• 10h00 – 13h00: Rodada de Negócios – Biblioteca da UFAC

• 13h00 – 14h30: Almoço

• 14h30 – 17h00: Rodada de Negócios – Biblioteca da UFAC

1º de outubro (quarta-feira)

• 09h30: Saída do hotel

• 10h00 – 13h00: Rodada de Negócios – Biblioteca da UFAC.

O Exporta Mais Amazônia reforça o protagonismo do Acre na bioeconomia e mostra ao mundo que a floresta pode gerar desenvolvimento sustentável.

Veja registros do evento neste domingo: