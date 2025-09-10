FAB intercepta avião vindo da Venezuela com 380 kg de maconha

A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou um avião bimotor vindo da Venezuela, que ingressou no espaço aéreo nacional de forma não autorizada transportando 380 kg de maconha. A operação aconteceu nesta quarta-feira (10/9).
Em nota, a Aeronáutica informou que a operação aconteceu nas proximidades do município de Presidente Figueiredo, no Amazonas.
A aeronave, modelo Beechcraft 58 Baron, foi detectada pelos radares brasileiros por volta das 9h. Com a coordenação do Comando de Operações Aeroespaciais (Comae), em parceria com a Polícia Federal (PF), caças A-29 Super Tucano foram enviados aos céus para procedimentos padrões em casos do tipo.
Após descumprir as determinações da FAB, o piloto desceu bruscamente e jogou a aeronave nas águas da represa de Balbina.
No solo, equipes da PF encontraram, aproximadamente, 380 kg de skunk, uma das variações da maconha, no interior do avião. O paradeiro do condutor do bimotor não foi informado